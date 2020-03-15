Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dir написав:curiousobro Арендатор поселился за гривны по рыночным ценам при определённом курсе к доллару осенью. Курс был таким как был. В марте 2020 курс гривны значительно упал и продолжает падать. Т.е. арендатор ничего не возвращает и не компенсирует себе, а просто получает ситуативную выгоду на курсе, если его доход привязан к доллару. А арендодатель уже с начала марта потерял 15% и неизвестно сколько ещё потеряет. Сколько бы вы хотели, чтобы арендодатель ещё потерял?Процентов 15% на курсе ещё думаю увидим. В целом за март-апрель может быть процентов 30-40 снижение дохода арендодателя на курсе.Будет ли интересно вкладываться арендодателям в ремонты квартир(особенно в новостроях) на сдачу? Это ж расходы в валютном эквиваленте. Всё вокруг дорожает вместе с долларом. Квартиры с хорошим ремонтом сильно просаживать в цене не выгодно при съезде нынешних арендаторов. Пусть проветриваются до августа с неаммортизированным ремонтом и техникой.А там будет видно. Мы это уже проходили при девальвации гривны в три раза. Опыт есть и всё вернётся на круги своя.А то жильё в аренду, что не сильно жалко и изрядно аммортизированное да, будет сдаваться с возможными компромиссами. Но если договорами прописаны санкции что к арендатору , что к арендодателю за односторонний разрыв договора, то рыпаться на новую квартиру особо не стоит. Экономия призрачная в итоге из-за расходов на риэлтора, потери залога и необходимости вносить месячную аренду плюс залоговую сумму на новой квартире(всего 2,5 арендных платы одномоментно), пусть и по несколько меньшей цене новой аренды.
На самом деле, все это лирика. Аренда - рынок в чистом виде. Все будут действовать по своему усмотрению. Кто прав, кто неправ - рынок расставит на свои места. Потери будут. Каждый сам должен продумать свою стратегию, чтобы их минимизировать. Что касается меня, у меня ожидание грядущего кризиса было давно, поэтому не делал резких телодвижений. По одному объекту не поднимал ценник, хотя меня агитировали пересдать с +Х0% в сентябре. Я этого не сделал и уже в октябре, когда цены откатились, увидел насколько был прав. По второму объекту была первая сдача как-раз в сентябре, торопился сдать, поэтому активно сдвинул хотелку вниз. Потом это стало рыночной ценой. Есть вероятность свала арендатора, но будем посмотреть. В первую очередь, проблемы начнутся у тех, кто агрессивно поднимал ставку.
dir написав:curiousobro Арендатор поселился за гривны по рыночным ценам при определённом курсе к доллару осенью. Курс был таким как был. В марте 2020 курс гривны значительно упал и продолжает падать. Т.е. арендатор ничего не возвращает и не компенсирует себе, а просто получает ситуативную выгоду на курсе, если его доход привязан к доллару. А арендодатель уже с начала марта потерял 15% и неизвестно сколько ещё потеряет. Сколько бы вы хотели, чтобы арендодатель ещё потерял?Процентов 15% на курсе ещё думаю увидим. В целом за март-апрель может быть процентов 30-40 снижение дохода арендодателя на курсе.Будет ли интересно вкладываться арендодателям в ремонты квартир(особенно в новостроях) на сдачу? Это ж расходы в валютном эквиваленте. Всё вокруг дорожает вместе с долларом. Квартиры с хорошим ремонтом сильно просаживать в цене не выгодно при съезде нынешних арендаторов. Пусть проветриваются до августа с неаммортизированным ремонтом и техникой.А там будет видно. Мы это уже проходили при девальвации гривны в три раза. Опыт есть и всё вернётся на круги своя.А то жильё в аренду, что не сильно жалко и изрядно аммортизированное да, будет сдаваться с возможными компромиссами. Но если договорами прописаны санкции что к арендатору , что к арендодателю за односторонний разрыв договора, то рыпаться на новую квартиру особо не стоит. Экономия призрачная в итоге из-за расходов на риэлтора, потери залога и необходимости вносить месячную аренду плюс залоговую сумму на новой квартире(всего 2,5 арендных платы одномоментно), пусть и по несколько меньшей цене новой аренды.
Почему арендодатель не выставляет цену сразу в долларах, чтобы не было этих разборок "кто кому должен"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
dir написав:curiousobro Арендатор поселился за гривны по рыночным ценам при определённом курсе к доллару осенью. Курс был таким как был. В марте 2020 курс гривны значительно упал и продолжает падать. Т.е. арендатор ничего не возвращает и не компенсирует себе, а просто получает ситуативную выгоду на курсе, если его доход привязан к доллару.Будет ли интересно вкладываться арендодателям в ремонты квартир(особенно в новостроях) на сдачу? .
Почему арендодатель не выставляет цену сразу в долларах, чтобы не было этих разборок "кто кому должен"?
"Мечты, мечты, где ваша сладость!"
Або ж анекдот: "Син питає у батька: "Тату, а слон з,їсть ящик печива? Батько відповідає: "З,їсти то він з,їсть, але ж хто дасть слону ящик печива???"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців