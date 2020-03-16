Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dir написав:curiousobro Арендатор поселился за гривны по рыночным ценам при определённом курсе к доллару осенью. Курс был таким как был. В марте 2020 курс гривны значительно упал и продолжает падать. Т.е. арендатор ничего не возвращает и не компенсирует себе, а просто получает ситуативную выгоду на курсе, если его доход привязан к доллару. А арендодатель уже с начала марта потерял 15% и неизвестно сколько ещё потеряет. Сколько бы вы хотели, чтобы арендодатель ещё потерял?Процентов 15% на курсе ещё думаю увидим. В целом за март-апрель может быть процентов 30-40 снижение дохода арендодателя на курсе.Будет ли интересно вкладываться арендодателям в ремонты квартир(особенно в новостроях) на сдачу? Это ж расходы в валютном эквиваленте. Всё вокруг дорожает вместе с долларом. Квартиры с хорошим ремонтом сильно просаживать в цене не выгодно при съезде нынешних арендаторов. Пусть проветриваются до августа с неаммортизированным ремонтом и техникой.А там будет видно. Мы это уже проходили при девальвации гривны в три раза. Опыт есть и всё вернётся на круги своя.А то жильё в аренду, что не сильно жалко и изрядно аммортизированное да, будет сдаваться с возможными компромиссами. Но если договорами прописаны санкции что к арендатору , что к арендодателю за односторонний разрыв договора, то рыпаться на новую квартиру особо не стоит. Экономия призрачная в итоге из-за расходов на риэлтора, потери залога и необходимости вносить месячную аренду плюс залоговую сумму на новой квартире(всего 2,5 арендных платы одномоментно), пусть и по несколько меньшей цене новой аренды.
На самом деле, все это лирика. Аренда - рынок в чистом виде. Все будут действовать по своему усмотрению. Кто прав, кто неправ - рынок расставит на свои места. Потери будут. Каждый сам должен продумать свою стратегию, чтобы их минимизировать. Что касается меня, у меня ожидание грядущего кризиса было давно, поэтому не делал резких телодвижений. По одному объекту не поднимал ценник, хотя меня агитировали пересдать с +Х0% в сентябре. Я этого не сделал и уже в октябре, когда цены откатились, увидел насколько был прав. По второму объекту была первая сдача как-раз в сентябре, торопился сдать, поэтому активно сдвинул хотелку вниз. Потом это стало рыночной ценой. Есть вероятность свала арендатора, но будем посмотреть. В первую очередь, проблемы начнутся у тех, кто агрессивно поднимал ставку.
dir написав:curiousobro Арендатор поселился за гривны по рыночным ценам при определённом курсе к доллару осенью. Курс был таким как был. В марте 2020 курс гривны значительно упал и продолжает падать. Т.е. арендатор ничего не возвращает и не компенсирует себе, а просто получает ситуативную выгоду на курсе, если его доход привязан к доллару. А арендодатель уже с начала марта потерял 15% и неизвестно сколько ещё потеряет. Сколько бы вы хотели, чтобы арендодатель ещё потерял?Процентов 15% на курсе ещё думаю увидим. В целом за март-апрель может быть процентов 30-40 снижение дохода арендодателя на курсе.Будет ли интересно вкладываться арендодателям в ремонты квартир(особенно в новостроях) на сдачу? Это ж расходы в валютном эквиваленте. Всё вокруг дорожает вместе с долларом. Квартиры с хорошим ремонтом сильно просаживать в цене не выгодно при съезде нынешних арендаторов. Пусть проветриваются до августа с неаммортизированным ремонтом и техникой.А там будет видно. Мы это уже проходили при девальвации гривны в три раза. Опыт есть и всё вернётся на круги своя.А то жильё в аренду, что не сильно жалко и изрядно аммортизированное да, будет сдаваться с возможными компромиссами. Но если договорами прописаны санкции что к арендатору , что к арендодателю за односторонний разрыв договора, то рыпаться на новую квартиру особо не стоит. Экономия призрачная в итоге из-за расходов на риэлтора, потери залога и необходимости вносить месячную аренду плюс залоговую сумму на новой квартире(всего 2,5 арендных платы одномоментно), пусть и по несколько меньшей цене новой аренды.
Почему арендодатель не выставляет цену сразу в долларах, чтобы не было этих разборок "кто кому должен"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
А куда девать нынешних арендаторов? Загрузка 100%.Разве что кто-то не выдержит кризиса-карантина, то на высвобождающиеся метры.
Якраз у цьому шухер і полягає. У мене протягом наступних 30-ти днів - зміна "караулу" на двох квартирах. Один орендар підтвердив подовження договору на попередніх умовах на пів року. Друга квартира однозначно вивільняється ще за осінньою домовленістю. Третю здав лише місяць тому зі штрафною санкцією у разі дострокового розірвання договору орендарем. Відчуваю назрівання геморою з другою квартирою у квітні. Одна надія на "поляків". ))
А куда девать нынешних арендаторов? Загрузка 100%.Разве что кто-то не выдержит кризиса-карантина, то на высвобождающиеся метры.
Якраз у цьому шухер і полягає. У мене протягом наступних 30-ти днів - зміна "караулу" на двох квартирах. Один орендар підтвердив подовження договору на попередніх умовах на пів року. Друга квартира однозначно вивільняється ще за осінньою домовленістю. Третю здав лише місяць тому зі штрафною санкцією у разі дострокового розірвання договору орендарем. Відчуваю назрівання геморою з другою квартирою у квітні. Одна надія на "поляків". ))
Раньше бывало то-же сдавал осенью на 6 месяцев. Теперь всегда только осенью и только на год. Если случается форс мажор в течение этого года, то принимаю новых но всегда до августа -сентября с первоочередным правом пролонгации договора аренды "старым арендатором".Всех устраивало.
rjkz написав:На соседней мегаветке прозвучал вопрос как левый берег жить будет без метро? Как народ будет добираться на работу/с работы?
"Президент Владимир Зеленский в своем обращении просит Министерство инфраструктуры контролировать количество пассажиров, которые будут садиться в общественный транспорт. В маршрутных такси должны перевозиться до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев - до 20.
Я не понимаю, что говорит этот человек. Я просто не понимаю. То есть, он предлагает остановить метро, и возить людей с левого берега по 10 человек в бусике.
Вот что он несет? Вот что он вообще несет? Господин Президент. Вы представляете, что будет твориться в бусиках при забаненном метро? Какие двадцать человек? Представляете, что будет твориться на мостах? Вы понимаете, что все таксисты области в семь утра будут ломиться на левый берег, чтобы в восемь вести людей на работу на правый, а вечером наоборот? Вы представляете, что будет происходить на мостах, которых в четырехмиллионом городе всего четыре? По одному на миллион. Ну, вдруг Вам кто-то не сказал. Какие двадцать человек?" https://uainfo.org/blogosphere/journali ... enko-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців