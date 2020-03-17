Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:На соседней мегаветке прозвучал вопрос как левый берег жить будет без метро? Как народ будет добираться на работу/с работы?
"Президент Владимир Зеленский в своем обращении просит Министерство инфраструктуры контролировать количество пассажиров, которые будут садиться в общественный транспорт. В маршрутных такси должны перевозиться до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев - до 20.
Я не понимаю, что говорит этот человек. Я просто не понимаю. То есть, он предлагает остановить метро, и возить людей с левого берега по 10 человек в бусике.
Вот что он несет? Вот что он вообще несет? Господин Президент. Вы представляете, что будет твориться в бусиках при забаненном метро? Какие двадцать человек? Представляете, что будет твориться на мостах? Вы понимаете, что все таксисты области в семь утра будут ломиться на левый берег, чтобы в восемь вести людей на работу на правый, а вечером наоборот? Вы представляете, что будет происходить на мостах, которых в четырехмиллионом городе всего четыре? По одному на миллион. Ну, вдруг Вам кто-то не сказал. Какие двадцать человек?" https://uainfo.org/blogosphere/journali ... enko-.html
Если автор не понимает, то у него не работает мозг. Пусть зайдет в Интернет или включит телевизор и посмотрит что происходит в Европе, Китае, США, Южной Корее и тд. То что сейчас делает руководство Украины - единственно верное решение. Другого в существующих реалиях - просто не существует. Причем действовать они начали намного более своевременно и решительно, чем к примеру руководство США. По некоторым данным, Нью-Йорк стал самым большим очагом заражения в мире. Как его выполнять - вопрос сознательности граждан.
rjkz написав:На соседней мегаветке прозвучал вопрос как левый берег жить будет без метро? Как народ будет добираться на работу/с работы?
"Президент Владимир Зеленский в своем обращении просит Министерство инфраструктуры контролировать количество пассажиров, которые будут садиться в общественный транспорт. В маршрутных такси должны перевозиться до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев - до 20.
Я не понимаю, что говорит этот человек. Я просто не понимаю. То есть, он предлагает остановить метро, и возить людей с левого берега по 10 человек в бусике.
Вот что он несет? Вот что он вообще несет? Господин Президент. Вы представляете, что будет твориться в бусиках при забаненном метро? Какие двадцать человек? Представляете, что будет твориться на мостах? Вы понимаете, что все таксисты области в семь утра будут ломиться на левый берег, чтобы в восемь вести людей на работу на правый, а вечером наоборот? Вы представляете, что будет происходить на мостах, которых в четырехмиллионом городе всего четыре? По одному на миллион. Ну, вдруг Вам кто-то не сказал. Какие двадцать человек?" https://uainfo.org/blogosphere/journali ... enko-.html
Если автор не понимает, то у него не работает мозг. Пусть зайдет в Интернет или включит телевизор и посмотрит что происходит в Европе, Китае, США, Южной Корее и тд. То что сейчас делает руководство Украины - единственно верное решение. Другого в существующих реалиях - просто не существует. Причем действовать они начали намного более своевременно и решительно, чем к примеру руководство США. По некоторым данным, Нью-Йорк стал самым большим очагом заражения в мире. Как его выполнять - вопрос сознательности граждан.
Вибачте, але закривати метро і залишати в роботі маршрутки - абсурд!
Треба все закривати.
В першу чергу слід було терміново перекривати кордони. Особливо - з Китаєм і Італією.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців