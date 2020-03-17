Frant написав:

rjkz написав: На соседней мегаветке прозвучал вопрос как левый берег жить будет без метро?

Как народ будет добираться на работу/с работы? На соседней мегаветке прозвучал вопрос как левый берег жить будет без метро?Как народ будет добираться на работу/с работы?

"Президент Владимир Зеленский в своем обращении просит Министерство инфраструктуры контролировать количество пассажиров, которые будут садиться в общественный транспорт. В маршрутных такси должны перевозиться до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев - до 20.. Я просто не понимаю. То есть, он предлагает остановить метро, и возить людей с левого берега по 10 человек в бусике.Вот что он несет? Вот что он вообще несет?Господин Президент. Вы представляете, что будет твориться в бусиках при забаненном метро? Какие двадцать человек?Представляете, что будет твориться на мостах? Вы понимаете, что все таксисты области в семь утра будут ломиться на левый берег, чтобы в восемь вести людей на работу на правый, а вечером наоборот? Вы представляете, что будет происходить на мостах, которых в четырехмиллионом городе всего четыре? По одному на миллион. Ну, вдруг Вам кто-то не сказал. Какие двадцать человек?"