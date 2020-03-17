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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1782178317841785

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 76
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:26

  Frant написав:
  rjkz написав:На соседней мегаветке прозвучал вопрос как левый берег жить будет без метро?
Как народ будет добираться на работу/с работы?


"Президент Владимир Зеленский в своем обращении просит Министерство инфраструктуры контролировать количество пассажиров, которые будут садиться в общественный транспорт. В маршрутных такси должны перевозиться до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев - до 20.

Я не понимаю, что говорит этот человек. Я просто не понимаю. То есть, он предлагает остановить метро, и возить людей с левого берега по 10 человек в бусике.

Вот что он несет? Вот что он вообще несет?
Господин Президент. Вы представляете, что будет твориться в бусиках при забаненном метро? Какие двадцать человек?
Представляете, что будет твориться на мостах? Вы понимаете, что все таксисты области в семь утра будут ломиться на левый берег, чтобы в восемь вести людей на работу на правый, а вечером наоборот? Вы представляете, что будет происходить на мостах, которых в четырехмиллионом городе всего четыре? По одному на миллион. Ну, вдруг Вам кто-то не сказал. Какие двадцать человек?"
https://uainfo.org/blogosphere/journali ... enko-.html



Если автор не понимает, то у него не работает мозг.
Пусть зайдет в Интернет или включит телевизор и посмотрит что происходит в Европе, Китае, США, Южной Корее и тд.
То что сейчас делает руководство Украины - единственно верное решение. Другого в существующих реалиях - просто не существует. Причем действовать они начали намного более своевременно и решительно, чем к примеру руководство США. По некоторым данным, Нью-Йорк стал самым большим очагом заражения в мире. Как его выполнять - вопрос сознательности граждан.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:35

  rjkz написав:
  Frant написав:
  rjkz написав:На соседней мегаветке прозвучал вопрос как левый берег жить будет без метро?
Как народ будет добираться на работу/с работы?


"Президент Владимир Зеленский в своем обращении просит Министерство инфраструктуры контролировать количество пассажиров, которые будут садиться в общественный транспорт. В маршрутных такси должны перевозиться до 10 человек, в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев - до 20.

Я не понимаю, что говорит этот человек. Я просто не понимаю. То есть, он предлагает остановить метро, и возить людей с левого берега по 10 человек в бусике.

Вот что он несет? Вот что он вообще несет?
Господин Президент. Вы представляете, что будет твориться в бусиках при забаненном метро? Какие двадцать человек?
Представляете, что будет твориться на мостах? Вы понимаете, что все таксисты области в семь утра будут ломиться на левый берег, чтобы в восемь вести людей на работу на правый, а вечером наоборот? Вы представляете, что будет происходить на мостах, которых в четырехмиллионом городе всего четыре? По одному на миллион. Ну, вдруг Вам кто-то не сказал. Какие двадцать человек?"
https://uainfo.org/blogosphere/journali ... enko-.html



Если автор не понимает, то у него не работает мозг.
Пусть зайдет в Интернет или включит телевизор и посмотрит что происходит в Европе, Китае, США, Южной Корее и тд.
То что сейчас делает руководство Украины - единственно верное решение. Другого в существующих реалиях - просто не существует. Причем действовать они начали намного более своевременно и решительно, чем к примеру руководство США. По некоторым данным, Нью-Йорк стал самым большим очагом заражения в мире. Как его выполнять - вопрос сознательности граждан.

Вибачте, але закривати метро і залишати в роботі маршрутки - абсурд!

Треба все закривати.

В першу чергу слід було терміново перекривати кордони. Особливо - з Китаєм і Італією.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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