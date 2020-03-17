Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant, ок, давайте закроем. Но, давайте по-честному, если метро можно закрыть, то сознательность граждан не сильно повлияет на закрытие маршруток - будут ездить все равно. Поэтому, может -быть, закручивание до конца гаек будет менее эффективным, чем оставить щелку.
Возможный драйвер спроса на самое дешёвое жильё и коллективный съём жилья. Много студентов используют общежития как средство экономии на жилье в Киеве. Ну а к вопросу карантина и работы? Так в разы увеличивается спрос на курьеров-доставщиков. Вероятно могут за неплохие деньги привлечь студентов-медиков для работы во время эпидемии. Так и раньше было. Только тогда бесплатно, а сейчас за деньги.Молодёжи коронавирус ни по чём. https://www.radiosvoboda.org/a/news-kmd ... 93302.html
dir написав:Возможный драйвер спроса на самое дешёвое жильё и коллективный съём жилья. Много студентов используют общежития как средство экономии на жилье в Киеве. Ну а к вопросу карантина и работы? Так в разы увеличивается спрос на курьеров-доставщиков. Вероятно могут за неплохие деньги привлечь студентов-медиков для работы во время эпидемии. Так и раньше было. Только тогда бесплатно, а сейчас за деньги.Молодёжи коронавирус ни по чём. https://www.radiosvoboda.org/a/news-kmd ... 93302.html
Молодежи не нипочем - они легко это переносят. И в прямом и переносном (омг, опять) смысле. Потому, молодежь может быть курьерами и разносчиками вируса одновременно. "Доставку короны заказывали?"
dir написав:Возможный драйвер спроса на самое дешёвое жильё и коллективный съём жилья. Много студентов используют общежития как средство экономии на жилье в Киеве. Ну а к вопросу карантина и работы? Так в разы увеличивается спрос на курьеров-доставщиков. Вероятно могут за неплохие деньги привлечь студентов-медиков для работы во время эпидемии. Так и раньше было. Только тогда бесплатно, а сейчас за деньги.Молодёжи коронавирус ни по чём. https://www.radiosvoboda.org/a/news-kmd ... 93302.html
Молодежи не нипочем - они легко это переносят. И в прямом и переносном (омг, опять) смысле. Потому, молодежь может быть курьерами и разносчиками вируса одновременно. "Доставку короны заказывали?"
Ну вы ж наверное читали? В связи с карантином Амазон открыл 100 тыс. вакансий курьеров. Общемировой тренд. И да находят и дистанцию общения с адресатом и курьер и получатель помимо этого используют барьерные средства.А шо делать? И потом это уже другой аспект. Речь о драйверах роста спроса на аренду в условиях карантина.
Востаннє редагувалось dir в Вів 17 бер, 2020 18:52, всього редагувалось 2 разів.
rjkz написав:Frant, ок, давайте закроем. Но, давайте по-честному, если метро можно закрыть, то сознательность граждан не сильно повлияет на закрытие маршруток - будут ездить все равно. Поэтому, может -быть, закручивание до конца гаек будет менее эффективным, чем оставить щелку.
airmax78 написав:Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?
Очень правильный и своевременный вопрос. В марте никто не ощутил масштаба проблемы, т. к. львиная доля совершает платежи по аренде до 10 числа, когда все еще было относительно спокойно, а вот в апреле все будет куда поинтересней... В связи с этим два вопроса к арендодателям и арендаторам жилой и коммерческой недвижимости: 1. Готов ли (на какую величину) каждый арендодатель снизить размер аренды на какой-то период? 2. Какой дисконт от нынешней цены арендатор хотел бы получить в сложившейся ситуации?
Судя по тому, что практически никто конструктивно не отреагировал на мое предыдущее сообщение, все или слишком заняты решением более насущных вопросов, или считают, что ничего не случилось и в апреле с арендой все будет, как и прежде... Мое мнение - неплатежи на уровне 30% (оптимистический сценарий), реальнее - от 50 до 70%, особенно в бюджетном сегменте. Про коммерческую недвижимость вообще молчу - тут даже и представить сложно... Хорошо, если карантин продлят только до середины апреля - насчет месяца стороны еще как-то договорятся. Но вероятнее всего вся эта история (хотя в данной ситуации правильнее сказать "истерия") продлится до середины мая - начала июня, т. е. 2 - 2.5 месяца. Что тогда? Какие мысли на этот счет?
airmax78 написав:Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?
Очень правильный и своевременный вопрос. В марте никто не ощутил масштаба проблемы, т. к. львиная доля совершает платежи по аренде до 10 числа, когда все еще было относительно спокойно, а вот в апреле все будет куда поинтересней... В связи с этим два вопроса к арендодателям и арендаторам жилой и коммерческой недвижимости: 1. Готов ли (на какую величину) каждый арендодатель снизить размер аренды на какой-то период? 2. Какой дисконт от нынешней цены арендатор хотел бы получить в сложившейся ситуации?
Судя по тому, что практически никто конструктивно не отреагировал на мое предыдущее сообщение, все или слишком заняты решением более насущных вопросов, или считают, что ничего не случилось и в апреле с арендой все будет, как и прежде... Мое мнение - неплатежи на уровне 30% (оптимистический сценарий), реальнее - от 50 до 70%, особенно в бюджетном сегменте. Про коммерческую недвижимость вообще молчу - тут даже и представить сложно... Хорошо, если карантин продлят только до середины апреля - насчет месяца стороны еще как-то договорятся. Но вероятнее всего вся эта история (хотя в данной ситуации правильнее сказать "истерия") продлится до середины мая - начала июня, т. е. 2 - 2.5 месяца. Что тогда? Какие мысли на этот счет?
Несезон будет жестким. У меня на одном объекте ай-тишникиу на удаленке, работодатель не в Украине, на втором - самозанятый арендатор - не знаю как у него пойдут дела. Единственное что, вроде род деятельности такой, что не зависит от работы общественного транспорта. Может работать на дому, но как будет с заказами - не знаю.