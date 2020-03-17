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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1782178317841785

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 76
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:00

Frant, ок, давайте закроем. Но, давайте по-честному, если метро можно закрыть, то сознательность граждан не сильно повлияет на закрытие маршруток - будут ездить все равно. Поэтому, может -быть, закручивание до конца гаек будет менее эффективным, чем оставить щелку.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:14

Возможный драйвер спроса на самое дешёвое жильё и коллективный съём жилья. Много студентов используют общежития как средство экономии на жилье в Киеве. Ну а к вопросу карантина и работы? Так в разы увеличивается спрос на курьеров-доставщиков. Вероятно могут за неплохие деньги привлечь студентов-медиков для работы во время эпидемии. Так и раньше было. Только тогда бесплатно, а сейчас за деньги.Молодёжи коронавирус ни по чём. https://www.radiosvoboda.org/a/news-kmd ... 93302.html
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:28

  dir написав:Возможный драйвер спроса на самое дешёвое жильё и коллективный съём жилья. Много студентов используют общежития как средство экономии на жилье в Киеве. Ну а к вопросу карантина и работы? Так в разы увеличивается спрос на курьеров-доставщиков. Вероятно могут за неплохие деньги привлечь студентов-медиков для работы во время эпидемии. Так и раньше было. Только тогда бесплатно, а сейчас за деньги.Молодёжи коронавирус ни по чём. https://www.radiosvoboda.org/a/news-kmd ... 93302.html


Молодежи не нипочем - они легко это переносят. И в прямом и переносном (омг, опять) смысле. Потому, молодежь может быть курьерами и разносчиками вируса одновременно.
"Доставку короны заказывали?" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:49

  rjkz написав:
  dir написав:Возможный драйвер спроса на самое дешёвое жильё и коллективный съём жилья. Много студентов используют общежития как средство экономии на жилье в Киеве. Ну а к вопросу карантина и работы? Так в разы увеличивается спрос на курьеров-доставщиков. Вероятно могут за неплохие деньги привлечь студентов-медиков для работы во время эпидемии. Так и раньше было. Только тогда бесплатно, а сейчас за деньги.Молодёжи коронавирус ни по чём. https://www.radiosvoboda.org/a/news-kmd ... 93302.html


Молодежи не нипочем - они легко это переносят. И в прямом и переносном (омг, опять) смысле. Потому, молодежь может быть курьерами и разносчиками вируса одновременно.
"Доставку короны заказывали?" :mrgreen:
Ну вы ж наверное читали? В связи с карантином Амазон открыл 100 тыс. вакансий курьеров. Общемировой тренд. И да находят и дистанцию общения с адресатом и курьер и получатель помимо этого используют барьерные средства.А шо делать? И потом это уже другой аспект. Речь о драйверах роста спроса на аренду в условиях карантина.
Востаннє редагувалось dir в Вів 17 бер, 2020 18:52, всього редагувалось 2 разів.
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:50

  Frant написав:
  rjkz написав:Frant, ок, давайте закроем. Но, давайте по-честному, если метро можно закрыть, то сознательность граждан не сильно повлияет на закрытие маршруток - будут ездить все равно. Поэтому, может -быть, закручивание до конца гаек будет менее эффективным, чем оставить щелку.

Дані по Італії.
Вимирають лише пенсіонери.

https://censor.net.ua/photo_news/318217 ... e_dojivaet


И что?
Они не люди?
Молодые переносят.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:52

dir, про амазон я в курсе. Но они постоянно набирают. У них постоянно растет штат уже несколько лет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:52

  Anadonta написав:
  airmax78 написав:Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?


Очень правильный и своевременный вопрос. В марте никто не ощутил масштаба проблемы, т. к. львиная доля совершает платежи по аренде до 10 числа, когда все еще было относительно спокойно, а вот в апреле все будет куда поинтересней...
В связи с этим два вопроса к арендодателям и арендаторам жилой и коммерческой недвижимости:
1. Готов ли (на какую величину) каждый арендодатель снизить размер аренды на какой-то период?
2. Какой дисконт от нынешней цены арендатор хотел бы получить в сложившейся ситуации?


Судя по тому, что практически никто конструктивно не отреагировал на мое предыдущее сообщение, все или слишком заняты решением более насущных вопросов, или считают, что ничего не случилось и в апреле с арендой все будет, как и прежде...
Мое мнение - неплатежи на уровне 30% (оптимистический сценарий), реальнее - от 50 до 70%, особенно в бюджетном сегменте. Про коммерческую недвижимость вообще молчу - тут даже и представить сложно...
Хорошо, если карантин продлят только до середины апреля - насчет месяца стороны еще как-то договорятся. Но вероятнее всего вся эта история (хотя в данной ситуации правильнее сказать "истерия") продлится до середины мая - начала июня, т. е. 2 - 2.5 месяца. Что тогда? Какие мысли на этот счет?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:56

Anadonta, в свете этого кассиры АТБ теперь - самые желанные арендаторы.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:06

  Anadonta написав:
  Anadonta написав:
  airmax78 написав:Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?


Очень правильный и своевременный вопрос. В марте никто не ощутил масштаба проблемы, т. к. львиная доля совершает платежи по аренде до 10 числа, когда все еще было относительно спокойно, а вот в апреле все будет куда поинтересней...
В связи с этим два вопроса к арендодателям и арендаторам жилой и коммерческой недвижимости:
1. Готов ли (на какую величину) каждый арендодатель снизить размер аренды на какой-то период?
2. Какой дисконт от нынешней цены арендатор хотел бы получить в сложившейся ситуации?


Судя по тому, что практически никто конструктивно не отреагировал на мое предыдущее сообщение, все или слишком заняты решением более насущных вопросов, или считают, что ничего не случилось и в апреле с арендой все будет, как и прежде...
Мое мнение - неплатежи на уровне 30% (оптимистический сценарий), реальнее - от 50 до 70%, особенно в бюджетном сегменте. Про коммерческую недвижимость вообще молчу - тут даже и представить сложно...
Хорошо, если карантин продлят только до середины апреля - насчет месяца стороны еще как-то договорятся. Но вероятнее всего вся эта история (хотя в данной ситуации правильнее сказать "истерия") продлится до середины мая - начала июня, т. е. 2 - 2.5 месяца. Что тогда? Какие мысли на этот счет?


Несезон будет жестким.
У меня на одном объекте ай-тишникиу на удаленке, работодатель не в Украине, на втором - самозанятый арендатор - не знаю как у него пойдут дела. Единственное что, вроде род деятельности такой, что не зависит от работы общественного транспорта. Может работать на дому, но как будет с заказами - не знаю.
rjkz
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