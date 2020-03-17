Додано: Вів 17 бер, 2020 18:52

Anadonta написав: airmax78 написав: Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04? Ну что, кровосиси, на сколько планируете снизить арендную плату с 1.04?



Очень правильный и своевременный вопрос. В марте никто не ощутил масштаба проблемы, т. к. львиная доля совершает платежи по аренде до 10 числа, когда все еще было относительно спокойно, а вот в апреле все будет куда поинтересней...

В связи с этим два вопроса к арендодателям и арендаторам жилой и коммерческой недвижимости:

1. Готов ли (на какую величину) каждый арендодатель снизить размер аренды на какой-то период?

2. Какой дисконт от нынешней цены арендатор хотел бы получить в сложившейся ситуации? Очень правильный и своевременный вопрос. В марте никто не ощутил масштаба проблемы, т. к. львиная доля совершает платежи по аренде до 10 числа, когда все еще было относительно спокойно, а вот в апреле все будет куда поинтересней...В связи с этим два вопроса к арендодателям и арендаторам жилой и коммерческой недвижимости:1. Готов ли (на какую величину) каждый арендодатель снизить размер аренды на какой-то период?2. Какой дисконт от нынешней цены арендатор хотел бы получить в сложившейся ситуации?

Судя по тому, что практически никто конструктивно не отреагировал на мое предыдущее сообщение, все или слишком заняты решением более насущных вопросов, или считают, что ничего не случилось и в апреле с арендой все будет, как и прежде...Мое мнение - неплатежи на уровне 30% (оптимистический сценарий), реальнее - от 50 до 70%, особенно в бюджетном сегменте. Про коммерческую недвижимость вообще молчу - тут даже и представить сложно...Хорошо, если карантин продлят только до середины апреля - насчет месяца стороны еще как-то договорятся. Но вероятнее всего вся эта история (хотя в данной ситуации правильнее сказать "истерия") продлится до середины мая - начала июня, т. е. 2 - 2.5 месяца. Что тогда? Какие мысли на этот счет?