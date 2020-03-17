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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1783178417851786

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 76
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 76
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:15

rjkz Аналогично. Тут на днях наметилась другая тенденция. Опасаясь роста аренды ввиду девальвации, арендаторы раньше сроков оплаты начали предоплачивать на несколько месяцев вперёд.Ряд отъехали.Но хаты держат.Кое-где не сезон уже покрыт платежами.
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:19

Инициатива от Кличко: https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/17/658204/
К жилой недвижимости не относится, но все же...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:25

  Anadonta написав:Инициатива от Кличко: https://www.epravda.com.ua/news/2020/03/17/658204/
К жилой недвижимости не относится, но все же...
Больше денег высвободится на жильё. В добавок Фопы не будут платить ЕСВ за март и апрель. Это примерно 2 тыс экономии. Ожидается отмена на март -апрель единого налога для ФОПов. Но с этим пока не точно.
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:35

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

dir написав:rjkz Аналогично. Тут на днях наметилась другая тенденция. Опасаясь роста аренды ввиду девальвации, арендаторы раньше сроков оплаты начали предоплачивать на несколько месяцев вперёд.Ряд отъехали.Но хаты держат.Кое-где не сезон уже покрыт платежами.
Как может быть рост аренды, если она прописана в договоре? Неужели кому то удалось заключить в валюте??
CRUSADER
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:01

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Может карантин скоро снимут?
https://news.finance.ua/ru/news/-/46714 ... virusu-zmi

Жаль, что кризис уже не остановить.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:03

  CRUSADER написав:
dir написав:rjkz Аналогично. Тут на днях наметилась другая тенденция. Опасаясь роста аренды ввиду девальвации, арендаторы раньше сроков оплаты начали предоплачивать на несколько месяцев вперёд.Ряд отъехали.Но хаты держат.Кое-где не сезон уже покрыт платежами.
Как может быть рост аренды, если она прописана в договоре? Неужели кому то удалось заключить в валюте??


Бюджетный сегмент в гривне, почти вся "элитка" в долларе, коммерция последнее время тоже больше в валюте. За последний год у арендодателей возникла иллюзия, что жизнь наладилась, а тут на тебе. Опять будет коррекция, когда курс устаканится. Но до этого еще далеко...
Anadonta
 
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