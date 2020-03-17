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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:15
rjkz Аналогично. Тут на днях наметилась другая тенденция. Опасаясь роста аренды ввиду девальвации, арендаторы раньше сроков оплаты начали предоплачивать на несколько месяцев вперёд.Ряд отъехали.Но хаты держат.Кое-где не сезон уже покрыт платежами.
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:19
Инициатива от Кличко:
К жилой недвижимости не относится, но все же...
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:25
Больше денег высвободится на жильё. В добавок Фопы не будут платить ЕСВ за март и апрель. Это примерно 2 тыс экономии. Ожидается отмена на март -апрель единого налога для ФОПов. Но с этим пока не точно.
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:35
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Как может быть рост аренды, если она прописана в договоре? Неужели кому то удалось заключить в валюте??
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:01
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Может карантин скоро снимут?
https://news.finance.ua/ru/news/-/46714 ... virusu-zmi
Жаль, что кризис уже не остановить.
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:03
Бюджетный сегмент в гривне, почти вся "элитка" в долларе, коммерция последнее время тоже больше в валюте. За последний год у арендодателей возникла иллюзия, что жизнь наладилась, а тут на тебе. Опять будет коррекция, когда курс устаканится. Но до этого еще далеко...
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