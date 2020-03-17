Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz Аналогично. Тут на днях наметилась другая тенденция. Опасаясь роста аренды ввиду девальвации, арендаторы раньше сроков оплаты начали предоплачивать на несколько месяцев вперёд.Ряд отъехали.Но хаты держат.Кое-где не сезон уже покрыт платежами.
Больше денег высвободится на жильё. В добавок Фопы не будут платить ЕСВ за март и апрель. Это примерно 2 тыс экономии. Ожидается отмена на март -апрель единого налога для ФОПов. Но с этим пока не точно.
dir написав:rjkz Аналогично. Тут на днях наметилась другая тенденция. Опасаясь роста аренды ввиду девальвации, арендаторы раньше сроков оплаты начали предоплачивать на несколько месяцев вперёд.Ряд отъехали.Но хаты держат.Кое-где не сезон уже покрыт платежами.
Как может быть рост аренды, если она прописана в договоре? Неужели кому то удалось заключить в валюте??
dir написав:rjkz Аналогично. Тут на днях наметилась другая тенденция. Опасаясь роста аренды ввиду девальвации, арендаторы раньше сроков оплаты начали предоплачивать на несколько месяцев вперёд.Ряд отъехали.Но хаты держат.Кое-где не сезон уже покрыт платежами.
Как может быть рост аренды, если она прописана в договоре? Неужели кому то удалось заключить в валюте??
Бюджетный сегмент в гривне, почти вся "элитка" в долларе, коммерция последнее время тоже больше в валюте. За последний год у арендодателей возникла иллюзия, что жизнь наладилась, а тут на тебе. Опять будет коррекция, когда курс устаканится. Но до этого еще далеко...
dir написав:rjkz Аналогично. Тут на днях наметилась другая тенденция. Опасаясь роста аренды ввиду девальвации, арендаторы раньше сроков оплаты начали предоплачивать на несколько месяцев вперёд.Ряд отъехали.Но хаты держат.Кое-где не сезон уже покрыт платежами.
Как может быть рост аренды, если она прописана в договоре? Неужели кому то удалось заключить в валюте??
Бюджетный сегмент в гривне, почти вся "элитка" в долларе, коммерция последнее время тоже больше в валюте. За последний год у арендодателей возникла иллюзия, что жизнь наладилась, а тут на тебе. Опять будет коррекция, когда курс устаканится. Но до этого еще далеко...
Знакомые офис снимали лет 15 в одном БЦ, последнее время им так поднимали цену, что они недели 2 назад переехали в другой офис. И тут опа.
dir написав:rjkz Аналогично. Тут на днях наметилась другая тенденция. Опасаясь роста аренды ввиду девальвации, арендаторы раньше сроков оплаты начали предоплачивать на несколько месяцев вперёд.Ряд отъехали.Но хаты держат.Кое-где не сезон уже покрыт платежами.
Как может быть рост аренды, если она прописана в договоре? Неужели кому то удалось заключить в валюте??
Бюджетный сегмент в гривне, почти вся "элитка" в долларе, коммерция последнее время тоже больше в валюте. За последний год у арендодателей возникла иллюзия, что жизнь наладилась, а тут на тебе. Опять будет коррекция, когда курс устаканится. Но до этого еще далеко...
Як тільки середня ЗП в Києві перевищує 500 дол/міс, зразу ж починається жорстка криза, девальвація і тп.
Я багато разів писав, що для такої бідної, корумпованої і нерозвинутої країни,як Україна, середня ЗП не може перевищувати 200-300 дол/міс. Решта - то запозичення, крутійства і тп.
З часом усе стає на свої місця.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців