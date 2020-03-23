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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:44
b3320413 написав: тарасов написав:
Докладываю, Киев, Леси Украинки 8, центр, сталинка, двушка, квартиранты скоропостижно съехали на выходных, сразу дал массированию объяву, цена 14 тыс, звонков практически нет, вот так...
Спасибо за инфо. Сможете апдейтнуть в конце недели?
Всю жизнь это был невысокий сезон. Ничего удивительного. В данный момент все в ступоре, осознают новые реалии.Никто не поедет к потенциально зараженным людям. А в условиях карантина правильно относится к любому человеку как к потенциальному вирусоносителю. Да и надобность в квартирах при прекращении деятельности предприятий и организаций и невозможности взять работу на дом,в принципе отпала. Нет работы нет надобности снимать квартиру. Без работы можно и на малой родине сидеть и не тратить деньги на аренду жилья.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:53
airmax78 написав: dir написав: Vadim V написав:
Лучше Домовой комитет и ник сменить на Швондер.
Унизить хотели? Видимо не было в жизни ситуаций с незаконными офисами и сотней иностранцев в жилых квартирах на верхних этажах. Лифты в новом доме аммортизировали в хлам. Круглосуточные доставки еды и другие беспокойства. Поэтому подколки дело хорошее пока сам не хлебнёшь.
Да просто человек ляпнул не подумав. Типа пошутил. Есть три стадии деградации жилого дома:
1. Посуточная аренда.
2. Офисы.
3. Хостелы.
К сожалению из того что я вижу, офисы в квартирах возникают даже в Тетрисе. При чем с ведома КАНа.
В новых домах недовольство жителей уже перехлёстывает ещё до хостелов, при повальных кражах сопряжённых с посуточной арендой. Начинается самоорганизация. Охраны, камеры, не допуск посторонних самостоятельно в дом, нетерпимость к соседям-бизнесменам посуточникам и т.д. Офис закрытого типа с несколькими людьми вуалируется просто под длительных жильцов-арендаторов. А вот офисы открытого типа с большим количеством людей бЯда!
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dir
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:55
airmax78 написав:
Скажите, а есть ли какой-то действенный способ выкурить из дома офисы, размещенные в квартирах? Квартиры в нежилой фонд не переведены.
А на каких этажах офисы?
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