RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1786178717881789

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:44

  b3320413 написав:
  тарасов написав:Докладываю, Киев, Леси Украинки 8, центр, сталинка, двушка, квартиранты скоропостижно съехали на выходных, сразу дал массированию объяву, цена 14 тыс, звонков практически нет, вот так...

Спасибо за инфо. Сможете апдейтнуть в конце недели?
Всю жизнь это был невысокий сезон. Ничего удивительного. В данный момент все в ступоре, осознают новые реалии.Никто не поедет к потенциально зараженным людям. А в условиях карантина правильно относится к любому человеку как к потенциальному вирусоносителю. Да и надобность в квартирах при прекращении деятельности предприятий и организаций и невозможности взять работу на дом,в принципе отпала. Нет работы нет надобности снимать квартиру. Без работы можно и на малой родине сидеть и не тратить деньги на аренду жилья.
dir
 
Повідомлень: 193
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:53

  airmax78 написав:
  dir написав:
  Vadim V написав:Лучше Домовой комитет и ник сменить на Швондер.

Унизить хотели? Видимо не было в жизни ситуаций с незаконными офисами и сотней иностранцев в жилых квартирах на верхних этажах. Лифты в новом доме аммортизировали в хлам. Круглосуточные доставки еды и другие беспокойства. Поэтому подколки дело хорошее пока сам не хлебнёшь.

Да просто человек ляпнул не подумав. Типа пошутил. Есть три стадии деградации жилого дома:
1. Посуточная аренда.
2. Офисы.
3. Хостелы.
К сожалению из того что я вижу, офисы в квартирах возникают даже в Тетрисе. При чем с ведома КАНа.
В новых домах недовольство жителей уже перехлёстывает ещё до хостелов, при повальных кражах сопряжённых с посуточной арендой. Начинается самоорганизация. Охраны, камеры, не допуск посторонних самостоятельно в дом, нетерпимость к соседям-бизнесменам посуточникам и т.д. Офис закрытого типа с несколькими людьми вуалируется просто под длительных жильцов-арендаторов. А вот офисы открытого типа с большим количеством людей бЯда!
dir
 
Повідомлень: 193
З нами з: 06.01.17
Подякував: 17 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:55

  airmax78 написав:Скажите, а есть ли какой-то действенный способ выкурить из дома офисы, размещенные в квартирах? Квартиры в нежилой фонд не переведены.

А на каких этажах офисы?
artlife
 
Повідомлень: 263
З нами з: 07.10.19
Подякував: 24 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1786178717881789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 3264, 3265, 3266
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
32656 3803457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 21:14
DmitryK
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
464 195650
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 бер, 2020 19:35
nadaPups
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4474
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15808)
23.03.2020 22:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.