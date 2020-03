Додано: Вів 24 бер, 2020 13:59

airmax78 написав: artlife написав: airmax78 написав: Скажите, а есть ли какой-то действенный способ выкурить из дома офисы, размещенные в квартирах? Квартиры в нежилой фонд не переведены. Скажите, а есть ли какой-то действенный способ выкурить из дома офисы, размещенные в квартирах? Квартиры в нежилой фонд не переведены.

А на каких этажах офисы? А на каких этажах офисы?

На разных. Мы думали, что ограничится нижним - там в самом деле виды в соседний дом и для жизни, наверное, никто не купил бы. Но они начинают расползаться по разным этажам. На разных. Мы думали, что ограничится нижним - там в самом деле виды в соседний дом и для жизни, наверное, никто не купил бы. Но они начинают расползаться по разным этажам.

Макс, що знову фейл із покупкою?

Прийдеться прощатися, як із Голосухою? Макс, що знову фейл із покупкою?Прийдеться прощатися, як із Голосухою?

