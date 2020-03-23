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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:44
b3320413 написав: тарасов написав:
Докладываю, Киев, Леси Украинки 8, центр, сталинка, двушка, квартиранты скоропостижно съехали на выходных, сразу дал массированию объяву, цена 14 тыс, звонков практически нет, вот так...
Спасибо за инфо. Сможете апдейтнуть в конце недели?
Всю жизнь это был невысокий сезон. Ничего удивительного. В данный момент все в ступоре, осознают новые реалии.Никто не поедет к потенциально зараженным людям. А в условиях карантина правильно относится к любому человеку как к потенциальному вирусоносителю. Да и надобность в квартирах при прекращении деятельности предприятий и организаций и невозможности взять работу на дом,в принципе отпала. Нет работы нет надобности снимать квартиру. Без работы можно и на малой родине сидеть и не тратить деньги на аренду жилья.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:53
airmax78 написав: dir написав: Vadim V написав:
Лучше Домовой комитет и ник сменить на Швондер.
Унизить хотели? Видимо не было в жизни ситуаций с незаконными офисами и сотней иностранцев в жилых квартирах на верхних этажах. Лифты в новом доме аммортизировали в хлам. Круглосуточные доставки еды и другие беспокойства. Поэтому подколки дело хорошее пока сам не хлебнёшь.
Да просто человек ляпнул не подумав. Типа пошутил. Есть три стадии деградации жилого дома:
1. Посуточная аренда.
2. Офисы.
3. Хостелы.
К сожалению из того что я вижу, офисы в квартирах возникают даже в Тетрисе. При чем с ведома КАНа.
В новых домах недовольство жителей уже перехлёстывает ещё до хостелов, при повальных кражах сопряжённых с посуточной арендой. Начинается самоорганизация. Охраны, камеры, не допуск посторонних самостоятельно в дом, нетерпимость к соседям-бизнесменам посуточникам и т.д. Офис закрытого типа с несколькими людьми вуалируется просто под длительных жильцов-арендаторов. А вот офисы открытого типа с большим количеством людей бЯда!
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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:55
airmax78 написав:
Скажите, а есть ли какой-то действенный способ выкурить из дома офисы, размещенные в квартирах? Квартиры в нежилой фонд не переведены.
А на каких этажах офисы?
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Додано: Пон 23 бер, 2020 22:41
artlife написав: airmax78 написав:
Скажите, а есть ли какой-то действенный способ выкурить из дома офисы, размещенные в квартирах? Квартиры в нежилой фонд не переведены.
А на каких этажах офисы?
На разных. Мы думали, что ограничится нижним - там в самом деле виды в соседний дом и для жизни, наверное, никто не купил бы. Но они начинают расползаться по разным этажам.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 23:31
airmax78 написав: artlife написав: airmax78 написав:
Скажите, а есть ли какой-то действенный способ выкурить из дома офисы, размещенные в квартирах? Квартиры в нежилой фонд не переведены.
А на каких этажах офисы?
На разных. Мы думали, что ограничится нижним - там в самом деле виды в соседний дом и для жизни, наверное, никто не купил бы. Но они начинают расползаться по разным этажам.
Посмотрел закон. Действительно, и полицию не вызовешь. Только какие-то гибридные методы.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 07:07
тарасов написав:
Докладываю, Киев, Леси Украинки 8, центр, сталинка, двушка, квартиранты скоропостижно съехали на выходных, сразу дал массированию объяву, цена 14 тыс, звонков практически нет, вот так...
Какой вид деятельности у бывших квартирантов ?
Или съехали не по экономическим причинам ?
Думаю до осени будет полный трэш. Тут бы за комуналь сдать.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Вів 24 бер, 2020 09:28
airmax78 написав: artlife написав: airmax78 написав:
Скажите, а есть ли какой-то действенный способ выкурить из дома офисы, размещенные в квартирах? Квартиры в нежилой фонд не переведены.
А на каких этажах офисы?
На разных. Мы думали, что ограничится нижним - там в самом деле виды в соседний дом и для жизни, наверное, никто не купил бы. Но они начинают расползаться по разным этажам.
Кто-то(по легенде-арендатор) здесь ранее постоянно выхвалялся своей суровостью с арендодателями ,как он их всех имел ввиду, не ты ли ?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:11
Хомякоид написав: тарасов написав:
Докладываю, Киев, Леси Украинки 8, центр, сталинка, двушка, квартиранты скоропостижно съехали на выходных, сразу дал массированию объяву, цена 14 тыс, звонков практически нет, вот так...
Какой вид деятельности у бывших квартирантов ?
Или съехали не по экономическим причинам ?
Думаю до осени будет полный трэш. Тут бы за комуналь сдать.
Если речь идёт о новых квартирах, то адекватный арендодатель не позволит амортизировать новый ремонт и технику себе в минус. Это будет означать меценатство. Проще хорошее за копейки не сдавать. Это всё равно что купленное за тысячу продавать за 500. Адекватные не будут фиксировать убытки, проще сохранить ремонт и технику на период безвременья.Цену в скв может и можно обсуждать , но рано, а в грн. с чего бы? Девальвация и так снизила доход арендодателя на её размер.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:59
airmax78 написав: artlife написав: airmax78 написав:
Скажите, а есть ли какой-то действенный способ выкурить из дома офисы, размещенные в квартирах? Квартиры в нежилой фонд не переведены.
А на каких этажах офисы?
На разных. Мы думали, что ограничится нижним - там в самом деле виды в соседний дом и для жизни, наверное, никто не купил бы. Но они начинают расползаться по разным этажам.
Макс, що знову фейл із покупкою?
Прийдеться прощатися, як із Голосухою?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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