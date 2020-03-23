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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:56
тарасов написав:
Докладываю, Киев, Леси Украинки 8, центр, сталинка, двушка, квартиранты скоропостижно съехали на выходных, сразу дал массированию объяву, цена 14 тыс, звонков практически нет, вот так...
А была аренда какая? С какой аренды сьехали?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 17:00
adeges написав: dir написав:adeges
Всего несколько дней того карантина и уже такие "сопли " потекли. Давайте призовём не жлобствовать продавцов бензина, продуктов в магазинах.....Почему вы в отношении них не направляете таких призывов? Откуда такая паразитическая позиция именно в отношении арендодателей жилья? Это трудяги, которые аккумулировали свой многолетний эффективный труд, знания, самоограничение, жёсткую экономию, здоровье в метры под сдачу. Это очень странный антагонизм.
вы вероятно не смогли прочитать текст на английском. поэтому мой тезис который вкратце резюмирует мнение американского арендодателя вам не понятен. еще раз: это его мнение, и да, мне оно близко. когда то в кризис 2008 года как арендодатель с однокомнатной квартирой, я повел себя по другому. без нужды. потом мне было стыдно
В английском тексте здравые мысли:
1) аренда-фиксированный платеж. Если раньше сидя на этой аренде арендаторы зарабатывали прибыль, то сейчас пусть залазят себе в карман, но аренду платят.
2) делим арендаторов на 3 категории (сильные, средние, слабые). Сильным скидок не даем - пусть платят, бабло есть. Слабым скидки не даем - все равно умрут, не в коня корм. Средним - скидки не даем, но начисляем долг на аренду, который они заплатят потом.
Ничего личного, просто бизнес.
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investorkiev
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- Повідомлень: 2021
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 228 раз.
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