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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1787178817891790

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:56

  тарасов написав:Докладываю, Киев, Леси Украинки 8, центр, сталинка, двушка, квартиранты скоропостижно съехали на выходных, сразу дал массированию объяву, цена 14 тыс, звонков практически нет, вот так...


А была аренда какая? С какой аренды сьехали?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:00

  adeges написав:
  dir написав:adeges
Всего несколько дней того карантина и уже такие "сопли " потекли. Давайте призовём не жлобствовать продавцов бензина, продуктов в магазинах.....Почему вы в отношении них не направляете таких призывов? Откуда такая паразитическая позиция именно в отношении арендодателей жилья? Это трудяги, которые аккумулировали свой многолетний эффективный труд, знания, самоограничение, жёсткую экономию, здоровье в метры под сдачу. Это очень странный антагонизм.


вы вероятно не смогли прочитать текст на английском. поэтому мой тезис который вкратце резюмирует мнение американского арендодателя вам не понятен. еще раз: это его мнение, и да, мне оно близко. когда то в кризис 2008 года как арендодатель с однокомнатной квартирой, я повел себя по другому. без нужды. потом мне было стыдно


В английском тексте здравые мысли:
1) аренда-фиксированный платеж. Если раньше сидя на этой аренде арендаторы зарабатывали прибыль, то сейчас пусть залазят себе в карман, но аренду платят.
2) делим арендаторов на 3 категории (сильные, средние, слабые). Сильным скидок не даем - пусть платят, бабло есть. Слабым скидки не даем - все равно умрут, не в коня корм. Средним - скидки не даем, но начисляем долг на аренду, который они заплатят потом.

Ничего личного, просто бизнес.
investorkiev
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Повідомлень: 2021
З нами з: 06.03.19
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  #<1 ... 1787178817891790
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