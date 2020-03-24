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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1787178817891790

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:56

  тарасов написав:Докладываю, Киев, Леси Украинки 8, центр, сталинка, двушка, квартиранты скоропостижно съехали на выходных, сразу дал массированию объяву, цена 14 тыс, звонков практически нет, вот так...


А была аренда какая? С какой аренды сьехали?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:00

  adeges написав:
  dir написав:adeges
Всего несколько дней того карантина и уже такие "сопли " потекли. Давайте призовём не жлобствовать продавцов бензина, продуктов в магазинах.....Почему вы в отношении них не направляете таких призывов? Откуда такая паразитическая позиция именно в отношении арендодателей жилья? Это трудяги, которые аккумулировали свой многолетний эффективный труд, знания, самоограничение, жёсткую экономию, здоровье в метры под сдачу. Это очень странный антагонизм.


вы вероятно не смогли прочитать текст на английском. поэтому мой тезис который вкратце резюмирует мнение американского арендодателя вам не понятен. еще раз: это его мнение, и да, мне оно близко. когда то в кризис 2008 года как арендодатель с однокомнатной квартирой, я повел себя по другому. без нужды. потом мне было стыдно


В английском тексте здравые мысли:
1) аренда-фиксированный платеж. Если раньше сидя на этой аренде арендаторы зарабатывали прибыль, то сейчас пусть залазят себе в карман, но аренду платят.
2) делим арендаторов на 3 категории (сильные, средние, слабые). Сильным скидок не даем - пусть платят, бабло есть. Слабым скидки не даем - все равно умрут, не в коня корм. Средним - скидки не даем, но начисляем долг на аренду, который они заплатят потом.

Ничего личного, просто бизнес.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Спрос просел понятно почему и цена на долгосрок немного просела за счет выхода посуточников,но ни один адекватный арендатор,кому нужно длительно, не снимет квартиру на 1-2 месяца, с перспективой нового поиска в высокий сезон.А те кто пишет за комуналь и т.д.,так увидите,сезон начнется по окончанию карантина и продлится до осени,со всплеском как обычно.Если в Киеве будет "за комуналь",то не будет уже и самого понятия "комуналя"...Либо возможен вариант в гетто/амортизированных на 95 процентов хрущах и т.д. без работающих коммуникаций, бо дороже ремонтировать будет,чем новый строить (но это не ближайшая перспектива).Нормальные дома в нормальном месте будут пользоваться спросом, наладится все,и не такое проходили.Нечего сейчас демпинговать.Спрос и так есть,а через месяц-другой вырастет в разы
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:20

investorkiev Фактически какие то телодвижения осуществляются только со "средними". Что при аренде жилья в наших реалиях не осуществимо.Доживут в арендованной квартире на сумму залога и поминай как звали. Отсюда следует, что в наших условиях в квартирных вопросах никому никаких скидок(ни сильным ни средним ни слабым)? По крайней мере в грн. В скв отчасти возможно при очень больших (в разы) девальвациях.
dir
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:44

  Andreiii написав:Спрос просел понятно почему и цена на долгосрок немного просела за счет выхода посуточников,но ни один адекватный арендатор,кому нужно длительно, не снимет квартиру на 1-2 месяца, с перспективой нового поиска в высокий сезон.А те кто пишет за комуналь и т.д.,так увидите,сезон начнется по окончанию карантина и продлится до осени,со всплеском как обычно.Если в Киеве будет "за комуналь",то не будет уже и самого понятия "комуналя"...Либо возможен вариант в гетто/амортизированных на 95 процентов хрущах и т.д. без работающих коммуникаций, бо дороже ремонтировать будет,чем новый строить (но это не ближайшая перспектива).Нормальные дома в нормальном месте будут пользоваться спросом, наладится все,и не такое проходили.Нечего сейчас демпинговать.Спрос и так есть,а через месяц-другой вырастет в разы


Я двумя руками и ногами - За! Но у меня вопрос - "и не такое проходили" - это ап чем?
Кризис - бывало. Война - тоже. Всемирная пандемия и всемирная изоляция - такого не помню. Размеры кризиса будут зависеть от продолжительности пандемии. По самым скромным подсчетам, это минимум полгода. За полгода любая экономика ляжет так, что восстановление займет годы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:53

rjkz Не ляжет одновременно все, а людям нужно где-то жить-здесь и сейчас,и желательно в приемлимом уровне комфорта.Продажи упадут,новостройки на начальных этапах строительства-вообще грусть,снижение цен на готовое и нормальное-возможно,но не в геометрической прогрессии, а аренда особо не пострадает,тем более рынок труда и социального комфорта в Европе тоже сузится,многие могут здесь остаться
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 04:22

  Andreiii написав:rjkz Не ляжет одновременно все, а людям нужно где-то жить-здесь и сейчас,и желательно в приемлимом уровне комфорта.Продажи упадут,новостройки на начальных этапах строительства-вообще грусть,снижение цен на готовое и нормальное-возможно,но не в геометрической прогрессии, а аренда особо не пострадает,тем более рынок труда и социального комфорта в Европе тоже сузится,многие могут здесь остаться


Вы занимались лендлордством в 2009?
rjkz
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  #<1 ... 1787178817891790
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