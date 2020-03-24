А была аренда какая? С какой аренды сьехали?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 бер, 2020 16:56
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:00
В английском тексте здравые мысли:
1) аренда-фиксированный платеж. Если раньше сидя на этой аренде арендаторы зарабатывали прибыль, то сейчас пусть залазят себе в карман, но аренду платят.
2) делим арендаторов на 3 категории (сильные, средние, слабые). Сильным скидок не даем - пусть платят, бабло есть. Слабым скидки не даем - все равно умрут, не в коня корм. Средним - скидки не даем, но начисляем долг на аренду, который они заплатят потом.
Ничего личного, просто бизнес.
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:13
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Спрос просел понятно почему и цена на долгосрок немного просела за счет выхода посуточников,но ни один адекватный арендатор,кому нужно длительно, не снимет квартиру на 1-2 месяца, с перспективой нового поиска в высокий сезон.А те кто пишет за комуналь и т.д.,так увидите,сезон начнется по окончанию карантина и продлится до осени,со всплеском как обычно.Если в Киеве будет "за комуналь",то не будет уже и самого понятия "комуналя"...Либо возможен вариант в гетто/амортизированных на 95 процентов хрущах и т.д. без работающих коммуникаций, бо дороже ремонтировать будет,чем новый строить (но это не ближайшая перспектива).Нормальные дома в нормальном месте будут пользоваться спросом, наладится все,и не такое проходили.Нечего сейчас демпинговать.Спрос и так есть,а через месяц-другой вырастет в разы
Додано: Вів 24 бер, 2020 17:20
investorkiev Фактически какие то телодвижения осуществляются только со "средними". Что при аренде жилья в наших реалиях не осуществимо.Доживут в арендованной квартире на сумму залога и поминай как звали. Отсюда следует, что в наших условиях в квартирных вопросах никому никаких скидок(ни сильным ни средним ни слабым)? По крайней мере в грн. В скв отчасти возможно при очень больших (в разы) девальвациях.
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:44
Я двумя руками и ногами - За! Но у меня вопрос - "и не такое проходили" - это ап чем?
Кризис - бывало. Война - тоже. Всемирная пандемия и всемирная изоляция - такого не помню. Размеры кризиса будут зависеть от продолжительности пандемии. По самым скромным подсчетам, это минимум полгода. За полгода любая экономика ляжет так, что восстановление займет годы.
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:53
rjkz Не ляжет одновременно все, а людям нужно где-то жить-здесь и сейчас,и желательно в приемлимом уровне комфорта.Продажи упадут,новостройки на начальных этапах строительства-вообще грусть,снижение цен на готовое и нормальное-возможно,но не в геометрической прогрессии, а аренда особо не пострадает,тем более рынок труда и социального комфорта в Европе тоже сузится,многие могут здесь остаться
Додано: Сер 25 бер, 2020 04:22
Вы занимались лендлордством в 2009?
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