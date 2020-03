Додано: Сер 25 бер, 2020 16:08

ihorkyiv написав: Andreiii написав: rjkz Не ляжет одновременно все, а людям нужно где-то жить-здесь и сейчас,и желательно в приемлимом уровне комфорта.Продажи упадут,новостройки на начальных этапах строительства-вообще грусть,снижение цен на готовое и нормальное-возможно,но не в геометрической прогрессии, а аренда особо не пострадает,тем более рынок труда и социального комфорта в Европе тоже сузится,многие могут здесь остаться Не ляжет одновременно все, а людям нужно где-то жить-здесь и сейчас,и желательно в приемлимом уровне комфорта.Продажи упадут,новостройки на начальных этапах строительства-вообще грусть,снижение цен на готовое и нормальное-возможно,но не в геометрической прогрессии, а,тем более рынок труда и социального комфорта в Европе тоже сузится,многие могут здесь остаться

Минув перший тиждень карантину..... "В Киеве резко подешевела аренда квартир" https://lenta.ua/v-kieve-rezko-podeshev ... tir-42875/ Минув перший тиждень карантину..... "В Киеве резко подешевела аренда квартир"

Цікаво, а кого зараз може інтересувати нерухомість в оренду. З якою метою, перебратися поближче до роботи? Цікаво, а кого зараз може інтересувати нерухомість в оренду. З якою метою, перебратися поближче до роботи?

