Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
тарасов написав:Докладываю, Киев, Леси Украинки 8, центр, сталинка, двушка, квартиранты скоропостижно съехали на выходных, сразу дал массированию объяву, цена 14 тыс, звонков практически нет, вот так...
dir написав:adeges Всего несколько дней того карантина и уже такие "сопли " потекли. Давайте призовём не жлобствовать продавцов бензина, продуктов в магазинах.....Почему вы в отношении них не направляете таких призывов? Откуда такая паразитическая позиция именно в отношении арендодателей жилья? Это трудяги, которые аккумулировали свой многолетний эффективный труд, знания, самоограничение, жёсткую экономию, здоровье в метры под сдачу. Это очень странный антагонизм.
вы вероятно не смогли прочитать текст на английском. поэтому мой тезис который вкратце резюмирует мнение американского арендодателя вам не понятен. еще раз: это его мнение, и да, мне оно близко. когда то в кризис 2008 года как арендодатель с однокомнатной квартирой, я повел себя по другому. без нужды. потом мне было стыдно
В английском тексте здравые мысли: 1) аренда-фиксированный платеж. Если раньше сидя на этой аренде арендаторы зарабатывали прибыль, то сейчас пусть залазят себе в карман, но аренду платят. 2) делим арендаторов на 3 категории (сильные, средние, слабые). Сильным скидок не даем - пусть платят, бабло есть. Слабым скидки не даем - все равно умрут, не в коня корм. Средним - скидки не даем, но начисляем долг на аренду, который они заплатят потом.
Спрос просел понятно почему и цена на долгосрок немного просела за счет выхода посуточников,но ни один адекватный арендатор,кому нужно длительно, не снимет квартиру на 1-2 месяца, с перспективой нового поиска в высокий сезон.А те кто пишет за комуналь и т.д.,так увидите,сезон начнется по окончанию карантина и продлится до осени,со всплеском как обычно.Если в Киеве будет "за комуналь",то не будет уже и самого понятия "комуналя"...Либо возможен вариант в гетто/амортизированных на 95 процентов хрущах и т.д. без работающих коммуникаций, бо дороже ремонтировать будет,чем новый строить (но это не ближайшая перспектива).Нормальные дома в нормальном месте будут пользоваться спросом, наладится все,и не такое проходили.Нечего сейчас демпинговать.Спрос и так есть,а через месяц-другой вырастет в разы
investorkiev Фактически какие то телодвижения осуществляются только со "средними". Что при аренде жилья в наших реалиях не осуществимо.Доживут в арендованной квартире на сумму залога и поминай как звали. Отсюда следует, что в наших условиях в квартирных вопросах никому никаких скидок(ни сильным ни средним ни слабым)? По крайней мере в грн. В скв отчасти возможно при очень больших (в разы) девальвациях.
Andreiii написав:Спрос просел понятно почему и цена на долгосрок немного просела за счет выхода посуточников,но ни один адекватный арендатор,кому нужно длительно, не снимет квартиру на 1-2 месяца, с перспективой нового поиска в высокий сезон.А те кто пишет за комуналь и т.д.,так увидите,сезон начнется по окончанию карантина и продлится до осени,со всплеском как обычно.Если в Киеве будет "за комуналь",то не будет уже и самого понятия "комуналя"...Либо возможен вариант в гетто/амортизированных на 95 процентов хрущах и т.д. без работающих коммуникаций, бо дороже ремонтировать будет,чем новый строить (но это не ближайшая перспектива).Нормальные дома в нормальном месте будут пользоваться спросом, наладится все,и не такое проходили.Нечего сейчас демпинговать.Спрос и так есть,а через месяц-другой вырастет в разы
Я двумя руками и ногами - За! Но у меня вопрос - "и не такое проходили" - это ап чем? Кризис - бывало. Война - тоже. Всемирная пандемия и всемирная изоляция - такого не помню. Размеры кризиса будут зависеть от продолжительности пандемии. По самым скромным подсчетам, это минимум полгода. За полгода любая экономика ляжет так, что восстановление займет годы.
rjkz Не ляжет одновременно все, а людям нужно где-то жить-здесь и сейчас,и желательно в приемлимом уровне комфорта.Продажи упадут,новостройки на начальных этапах строительства-вообще грусть,снижение цен на готовое и нормальное-возможно,но не в геометрической прогрессии, а аренда особо не пострадает,тем более рынок труда и социального комфорта в Европе тоже сузится,многие могут здесь остаться
Andreiii написав:rjkz Не ляжет одновременно все, а людям нужно где-то жить-здесь и сейчас,и желательно в приемлимом уровне комфорта.Продажи упадут,новостройки на начальных этапах строительства-вообще грусть,снижение цен на готовое и нормальное-возможно,но не в геометрической прогрессии, а аренда особо не пострадает,тем более рынок труда и социального комфорта в Европе тоже сузится,многие могут здесь остаться
Andreiii написав:rjkz Не ляжет одновременно все, а людям нужно где-то жить-здесь и сейчас,и желательно в приемлимом уровне комфорта.Продажи упадут,новостройки на начальных этапах строительства-вообще грусть,снижение цен на готовое и нормальное-возможно,но не в геометрической прогрессии, а аренда особо не пострадает,тем более рынок труда и социального комфорта в Европе тоже сузится,многие могут здесь остаться
Вы занимались лендлордством в 2009?
Друже Rjkz! Тут вельми різна публіка. За віком, статтю, життєвим досвідом, матеріальними статками. І за рівнем інтелекта. Є така народна мудрість: "Якщо побачиш мудреця і ду-рня, які дискутують між собою - обійди їх стороною! Тому що перед тобою два дур_ня!" Тому витрачати сили, енергію на навчання простаків - справа на любителя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Andreiii написав:rjkz Не ляжет одновременно все, а людям нужно где-то жить-здесь и сейчас,и желательно в приемлимом уровне комфорта.Продажи упадут,новостройки на начальных этапах строительства-вообще грусть,снижение цен на готовое и нормальное-возможно,но не в геометрической прогрессии, а аренда особо не пострадает,тем более рынок труда и социального комфорта в Европе тоже сузится,многие могут здесь остаться
Andreiii написав:rjkz Не ляжет одновременно все, а людям нужно где-то жить-здесь и сейчас,и желательно в приемлимом уровне комфорта.Продажи упадут,новостройки на начальных этапах строительства-вообще грусть,снижение цен на готовое и нормальное-возможно,но не в геометрической прогрессии, а аренда особо не пострадает,тем более рынок труда и социального комфорта в Европе тоже сузится,многие могут здесь остаться