Додано: Вів 24 бер, 2020 17:13

Спрос просел понятно почему и цена на долгосрок немного просела за счет выхода посуточников,но ни один адекватный арендатор,кому нужно длительно, не снимет квартиру на 1-2 месяца, с перспективой нового поиска в высокий сезон.А те кто пишет за комуналь и т.д.,так увидите,сезон начнется по окончанию карантина и продлится до осени,со всплеском как обычно.Если в Киеве будет "за комуналь",то не будет уже и самого понятия "комуналя"...Либо возможен вариант в гетто/амортизированных на 95 процентов хрущах и т.д. без работающих коммуникаций, бо дороже ремонтировать будет,чем новый строить (но это не ближайшая перспектива).Нормальные дома в нормальном месте будут пользоваться спросом, наладится все,и не такое проходили.Нечего сейчас демпинговать.Спрос и так есть,а через месяц-другой вырастет в разы