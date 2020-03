Додано: Сер 25 бер, 2020 17:36

rjkz написав: Я толерантно отношусь ко всем людям, не зависимо от их финансового состояния, жизненного опыта, гендерной принадлежности и тд.

В данном случае, меня интересовал опыт коллеги (?) в том плане, что я начал ПЫТАТЬСЯ сдавать в конце 2008, а сдал в начале 2009. И тогда "легло все". Почти. А сейчас будет без почти.



я сдавал. у меня съехала пара в декабре (однокомнатная на нивках 2500 грн) - сам был виноват. сдал другой паре практически сразу (400 долларов) - они съехали через 3 месяца (это вероятно и был их план). Потом сдал паре за 2700 в середине 2009. не было стресса, просто цены упали, спрос был

