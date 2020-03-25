сравнивая с ситуацией на сегодня в конце 2008го была "легкая качка"
как разрулится теперешняя ситуация непонятно т.к. подобных прецедентов еще не было
хорошо или плохо но это не финансовый кризис...
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Додано: Сер 25 бер, 2020 17:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
сравнивая с ситуацией на сегодня в конце 2008го была "легкая качка"
как разрулится теперешняя ситуация непонятно т.к. подобных прецедентов еще не было
хорошо или плохо но это не финансовый кризис...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Сер 25 бер, 2020 17:19
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Да уж... материализуется сюрреалистический мем обвалистов: "аренда в Киеве за коммуналь". Рад ли кто-то этому? Сомневаюсь.
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:36
я сдавал. у меня съехала пара в декабре (однокомнатная на нивках 2500 грн) - сам был виноват. сдал другой паре практически сразу (400 долларов) - они съехали через 3 месяца (это вероятно и был их план). Потом сдал паре за 2700 в середине 2009. не было стресса, просто цены упали, спрос был
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:03
У меня в 2009 похожие истории были. То есь были и просмотры, простои были не большими, то есть для меня допустимые. Ну и естественно сдал чуть ниже хотелки
На данный момент один арендатор застрял на малой родине, но дал знать, что оплатит всё (хотя отдавал ли он себе отчет о возможном будующем я хз?)
Второй съехал за 10 дней до карантина, куда он собрался хз, но вроде подписал контракт на другую страну, и вот с тех пор о ни одного просмотра
В сложившейся ситуации света в конце не видно
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