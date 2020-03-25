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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1788178917901791

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:я начал ПЫТАТЬСЯ сдавать в конце 2008, а сдал в начале 2009. И тогда "легло все". Почти. А сейчас будет без почти.

сравнивая с ситуацией на сегодня в конце 2008го была "легкая качка"
как разрулится теперешняя ситуация непонятно т.к. подобных прецедентов еще не было
хорошо или плохо но это не финансовый кризис...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Да уж... материализуется сюрреалистический мем обвалистов: "аренда в Киеве за коммуналь". Рад ли кто-то этому? Сомневаюсь.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:36

  rjkz написав:Я толерантно отношусь ко всем людям, не зависимо от их финансового состояния, жизненного опыта, гендерной принадлежности и тд.
В данном случае, меня интересовал опыт коллеги (?) в том плане, что я начал ПЫТАТЬСЯ сдавать в конце 2008, а сдал в начале 2009. И тогда "легло все". Почти. А сейчас будет без почти.


я сдавал. у меня съехала пара в декабре (однокомнатная на нивках 2500 грн) - сам был виноват. сдал другой паре практически сразу (400 долларов) - они съехали через 3 месяца (это вероятно и был их план). Потом сдал паре за 2700 в середине 2009. не было стресса, просто цены упали, спрос был
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:03

  adeges написав:
  rjkz написав:Я толерантно отношусь ко всем людям, не зависимо от их финансового состояния, жизненного опыта, гендерной принадлежности и тд.
В данном случае, меня интересовал опыт коллеги (?) в том плане, что я начал ПЫТАТЬСЯ сдавать в конце 2008, а сдал в начале 2009. И тогда "легло все". Почти. А сейчас будет без почти.


я сдавал. у меня съехала пара в декабре (однокомнатная на нивках 2500 грн) - сам был виноват. сдал другой паре практически сразу (400 долларов) - они съехали через 3 месяца (это вероятно и был их план). Потом сдал паре за 2700 в середине 2009. не было стресса, просто цены упали, спрос был

У меня в 2009 похожие истории были. То есь были и просмотры, простои были не большими, то есть для меня допустимые. Ну и естественно сдал чуть ниже хотелки

На данный момент один арендатор застрял на малой родине, но дал знать, что оплатит всё (хотя отдавал ли он себе отчет о возможном будующем я хз?)

Второй съехал за 10 дней до карантина, куда он собрался хз, но вроде подписал контракт на другую страну, и вот с тех пор о ни одного просмотра

В сложившейся ситуации света в конце не видно
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