Додано: Сер 25 бер, 2020 18:36

Я про 2009 писал не только в контексте аренды, хотя это тоже, но и в целом.

Например мораторий на выдачу депо с моей знакомой сыграл злую шутку - она летом 2008 продала 3к на Соломе (повезло!), деньги положила на депо в укрсиб (конченый на всю голову банк) и там-же отделении взяла кредит для бизнеса. В начале 2009 по клиентам массовые дефолты привели к тому, что у нее не набралось денег для текущего платежа по кредиту. Она захотела снять часть денег с депо (договор позволял) и перекрыть недостающую сумму. Отсосиновик. Денег не дали, на недостающую сумму начислили штрафные санкции. Дальше ситуация начала усугубляться. В конце концов она вынуждена была сократить бизнес, что-то еще продала, чтобы закрыть кредит. И потом только ей вернули депо. Но уже бизнес загнулся. Благо денег хватило через некоторое время начать новый.

У друга тоже ситуация сложилась не лучшим образом - дефолты клиентов один за другим. Какие-то компромиссные закрытия задолженностей, просто кидки. В конце концов, в конце 2009 года продал свою квартиру, чтобы сохранить бизнес на плаву.