сравнивая с ситуацией на сегодня в конце 2008го была "легкая качка"
как разрулится теперешняя ситуация непонятно т.к. подобных прецедентов еще не было
хорошо или плохо но это не финансовый кризис...
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Додано: Сер 25 бер, 2020 17:08
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
сравнивая с ситуацией на сегодня в конце 2008го была "легкая качка"
как разрулится теперешняя ситуация непонятно т.к. подобных прецедентов еще не было
хорошо или плохо но это не финансовый кризис...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:19
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Да уж... материализуется сюрреалистический мем обвалистов: "аренда в Киеве за коммуналь". Рад ли кто-то этому? Сомневаюсь.
Додано: Сер 25 бер, 2020 17:36
я сдавал. у меня съехала пара в декабре (однокомнатная на нивках 2500 грн) - сам был виноват. сдал другой паре практически сразу (400 долларов) - они съехали через 3 месяца (это вероятно и был их план). Потом сдал паре за 2700 в середине 2009. не было стресса, просто цены упали, спрос был
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:03
У меня в 2009 похожие истории были. То есь были и просмотры, простои были не большими, то есть для меня допустимые. Ну и естественно сдал чуть ниже хотелки
На данный момент один арендатор застрял на малой родине, но дал знать, что оплатит всё (хотя отдавал ли он себе отчет о возможном будующем я хз?)
Второй съехал за 10 дней до карантина, куда он собрался хз, но вроде подписал контракт на другую страну, и вот с тех пор о ни одного просмотра
В сложившейся ситуации света в конце не видно
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:19
Абсолютно согласен. Финансовый кризис будет как сопутствующий. Такого еще в горизонте 100 лет не было.
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:36
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Я про 2009 писал не только в контексте аренды, хотя это тоже, но и в целом.
Например мораторий на выдачу депо с моей знакомой сыграл злую шутку - она летом 2008 продала 3к на Соломе (повезло!), деньги положила на депо в укрсиб (конченый на всю голову банк) и там-же отделении взяла кредит для бизнеса. В начале 2009 по клиентам массовые дефолты привели к тому, что у нее не набралось денег для текущего платежа по кредиту. Она захотела снять часть денег с депо (договор позволял) и перекрыть недостающую сумму. Отсосиновик. Денег не дали, на недостающую сумму начислили штрафные санкции. Дальше ситуация начала усугубляться. В конце концов она вынуждена была сократить бизнес, что-то еще продала, чтобы закрыть кредит. И потом только ей вернули депо. Но уже бизнес загнулся. Благо денег хватило через некоторое время начать новый.
У друга тоже ситуация сложилась не лучшим образом - дефолты клиентов один за другим. Какие-то компромиссные закрытия задолженностей, просто кидки. В конце концов, в конце 2009 года продал свою квартиру, чтобы сохранить бизнес на плаву.
Додано: Сер 25 бер, 2020 19:21
rjkz Вы сейчас в процессе сдачи?Когда последний раз сдавали?Можете не отвечать,но реальный спрос по савнению с декабрем-январем упал на процентов 50,не более.Отсутствие прозвона маклеров-не полностью отоброжающий ситуацию показатель.Можно сдать нормальный объект практически в ту же цену,проблема в том,что за нормальные объекты арендаторы держатся и даже анонсировав возможный съезд-оплачивают,но не спешат съезжать.Потому что подсознательно понимают,что в дешевом/среднеадекватном сегменте по окончанию карантина может и резко высокий сезон стартануть.Вот по этим же причинам некоторые и сейчас снять пытаются,причем свежая тенденция-улучшение жилищных условий по той же цене и в той же локации.
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:16
Естественный отбор ...
Ну а если бизнес, то для коммерческого оборота лучшая методичка - НЕ платить..
Додано: Сер 25 бер, 2020 20:42
Нет, крайняя сдача случилась в середине сентября. Но ситуацию с карантином еще не начали даже прочувствовать. Дальше будет.
Но я помню какие проблемы со сдачей были в 2008-2009, 2015.
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