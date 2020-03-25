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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1789179017911792>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:08

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  rjkz написав:я начал ПЫТАТЬСЯ сдавать в конце 2008, а сдал в начале 2009. И тогда "легло все". Почти. А сейчас будет без почти.

сравнивая с ситуацией на сегодня в конце 2008го была "легкая качка"
как разрулится теперешняя ситуация непонятно т.к. подобных прецедентов еще не было
хорошо или плохо но это не финансовый кризис...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Да уж... материализуется сюрреалистический мем обвалистов: "аренда в Киеве за коммуналь". Рад ли кто-то этому? Сомневаюсь.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 17:36

  rjkz написав:Я толерантно отношусь ко всем людям, не зависимо от их финансового состояния, жизненного опыта, гендерной принадлежности и тд.
В данном случае, меня интересовал опыт коллеги (?) в том плане, что я начал ПЫТАТЬСЯ сдавать в конце 2008, а сдал в начале 2009. И тогда "легло все". Почти. А сейчас будет без почти.


я сдавал. у меня съехала пара в декабре (однокомнатная на нивках 2500 грн) - сам был виноват. сдал другой паре практически сразу (400 долларов) - они съехали через 3 месяца (это вероятно и был их план). Потом сдал паре за 2700 в середине 2009. не было стресса, просто цены упали, спрос был
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:03

  adeges написав:
  rjkz написав:Я толерантно отношусь ко всем людям, не зависимо от их финансового состояния, жизненного опыта, гендерной принадлежности и тд.
В данном случае, меня интересовал опыт коллеги (?) в том плане, что я начал ПЫТАТЬСЯ сдавать в конце 2008, а сдал в начале 2009. И тогда "легло все". Почти. А сейчас будет без почти.


я сдавал. у меня съехала пара в декабре (однокомнатная на нивках 2500 грн) - сам был виноват. сдал другой паре практически сразу (400 долларов) - они съехали через 3 месяца (это вероятно и был их план). Потом сдал паре за 2700 в середине 2009. не было стресса, просто цены упали, спрос был

У меня в 2009 похожие истории были. То есь были и просмотры, простои были не большими, то есть для меня допустимые. Ну и естественно сдал чуть ниже хотелки

На данный момент один арендатор застрял на малой родине, но дал знать, что оплатит всё (хотя отдавал ли он себе отчет о возможном будующем я хз?)

Второй съехал за 10 дней до карантина, куда он собрался хз, но вроде подписал контракт на другую страну, и вот с тех пор о ни одного просмотра

В сложившейся ситуации света в конце не видно
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:19

  Прохожий написав:
  rjkz написав:я начал ПЫТАТЬСЯ сдавать в конце 2008, а сдал в начале 2009. И тогда "легло все". Почти. А сейчас будет без почти.

сравнивая с ситуацией на сегодня в конце 2008го была "легкая качка"
как разрулится теперешняя ситуация непонятно т.к. подобных прецедентов еще не было
хорошо или плохо но это не финансовый кризис...


Абсолютно согласен. Финансовый кризис будет как сопутствующий. Такого еще в горизонте 100 лет не было.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Я про 2009 писал не только в контексте аренды, хотя это тоже, но и в целом.
Например мораторий на выдачу депо с моей знакомой сыграл злую шутку - она летом 2008 продала 3к на Соломе (повезло!), деньги положила на депо в укрсиб (конченый на всю голову банк) и там-же отделении взяла кредит для бизнеса. В начале 2009 по клиентам массовые дефолты привели к тому, что у нее не набралось денег для текущего платежа по кредиту. Она захотела снять часть денег с депо (договор позволял) и перекрыть недостающую сумму. Отсосиновик. Денег не дали, на недостающую сумму начислили штрафные санкции. Дальше ситуация начала усугубляться. В конце концов она вынуждена была сократить бизнес, что-то еще продала, чтобы закрыть кредит. И потом только ей вернули депо. Но уже бизнес загнулся. Благо денег хватило через некоторое время начать новый.
У друга тоже ситуация сложилась не лучшим образом - дефолты клиентов один за другим. Какие-то компромиссные закрытия задолженностей, просто кидки. В конце концов, в конце 2009 года продал свою квартиру, чтобы сохранить бизнес на плаву.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 19:21

rjkz Вы сейчас в процессе сдачи?Когда последний раз сдавали?Можете не отвечать,но реальный спрос по савнению с декабрем-январем упал на процентов 50,не более.Отсутствие прозвона маклеров-не полностью отоброжающий ситуацию показатель.Можно сдать нормальный объект практически в ту же цену,проблема в том,что за нормальные объекты арендаторы держатся и даже анонсировав возможный съезд-оплачивают,но не спешат съезжать.Потому что подсознательно понимают,что в дешевом/среднеадекватном сегменте по окончанию карантина может и резко высокий сезон стартануть.Вот по этим же причинам некоторые и сейчас снять пытаются,причем свежая тенденция-улучшение жилищных условий по той же цене и в той же локации.
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:16

Естественный отбор ...

  investorkiev написав:
  adeges написав:вы вероятно не смогли прочитать текст на английском. поэтому мой тезис который вкратце резюмирует мнение американского арендодателя вам не понятен. еще раз: это его мнение, и да, мне оно близко. когда то в кризис 2008 года как арендодатель с однокомнатной квартирой, я повел себя по другому. без нужды. потом мне было стыдно

В английском тексте здравые мысли:
1) аренда-фиксированный платеж. Если раньше сидя на этой аренде арендаторы зарабатывали прибыль, то сейчас пусть залазят себе в карман, но аренду платят.
2) делим арендаторов на 3 категории (сильные, средние, слабые). Сильным скидок не даем - пусть платят, бабло есть. Слабым скидки не даем - все равно умрут, не в коня корм. Средним - скидки не даем, но начисляем долг на аренду, который они заплатят потом.

Ничего личного, просто бизнес.

Ну а если бизнес, то для коммерческого оборота лучшая методичка - НЕ платить.. :P
http://npu.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/orenda.pdf
Форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы) не снимает со стороны договора обязанности выполнить взятые на себя обязательства, а освобождает от штрафных санкций, предусмотренных за просрочку их выполнения или позволяет выполнить их после окончания действия форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщает отдел методического обеспечения и информационно-аналитической работы Нотариальной палаты Украины в своем информационном письме. В нем говорится о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы минимизировать убытки, полученные в результате эпидемии коронавируса нотариусам, которые работают в арендованных помещениях. В то же время приведенные рекомендации могут быть использованы и другими субъектами хозяйствования, которые арендуют помещения.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:42

  Andreiii написав:rjkz Вы сейчас в процессе сдачи?Когда последний раз сдавали?Можете не отвечать,но реальный спрос по савнению с декабрем-январем упал на процентов 50,не более.Отсутствие прозвона маклеров-не полностью отоброжающий ситуацию показатель.Можно сдать нормальный объект практически в ту же цену,проблема в том,что за нормальные объекты арендаторы держатся и даже анонсировав возможный съезд-оплачивают,но не спешат съезжать.Потому что подсознательно понимают,что в дешевом/среднеадекватном сегменте по окончанию карантина может и резко высокий сезон стартануть.Вот по этим же причинам некоторые и сейчас снять пытаются,причем свежая тенденция-улучшение жилищных условий по той же цене и в той же локации.


Нет, крайняя сдача случилась в середине сентября. Но ситуацию с карантином еще не начали даже прочувствовать. Дальше будет.
Но я помню какие проблемы со сдачей были в 2008-2009, 2015.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:46

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В 2008-2009 годах помогал родичам со здачей их бабушатников в аренду.
Спальник, панельки. 1к=600$, 2к=700$.

После кризиса в конце 2008 оба арендатора сьехали, в течении недели вселились новые. И это я занимался «левой ногой» - дал обьяву в Авизо и все.
Цены естественно опустились, точно не помню сколько в гривне стало (ушла доларовая привязка), кажется 2800 и 3200, но точно не уверен.

Это кстати еще и к вопросу инфляции гривны.

В 2015 вообще был ажиотаж по аренде за счет беженцев.

Я бы сказал что очень сложное время было в этом году с 15.01 по 01.03, хотя может это потому что я цену жмотился снизить. Сейчас хз, уходит быстро, если скидка 33% от пиковой аренды сентября.
investorkiev
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