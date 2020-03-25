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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:59
investorkiev Верно.В гривне нет предпосылок для снижения цен от реальных, а по завышенным и так только на 1-2 месяца незнающие реальной ситуации снимали.Но здесь действительно важно чтобы к концу апреля закончился карантин.На посуточников ориентироваться нечего, но они, в основном , молодцы и не скрывают что по таким ценам сдают на месяц-два,а потом плюс 50 процентов к прайсу и вперед на поиски во время ажитожа.Для арендаторов сейчас нет смысла дергаться, максимум попросить рассрочить оплату за этот месяц частями,но такие арендаторы,у которых нет подушки и на месяц - не особенно ценны для арендодателя
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:33
в 2014 был наплыв беженцев, а в начале 2015 многие из них вернулись обратно. Практически одномоментно. Это вызвало обвал цен и долгие экспозиции. Еще и евровиденье сначало вызвало рост цен, а после свала наехавших, на рынок вышла тьма квартир. И эти два фактора наложились в мае.
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:46
Карантин в конце апреля не закончится. Вы просто не видите (или не хотите видеть) какая это проблема по всему миру, а Украину еще не накрыло. Может из-за отсутствия тестирования. Поверьте мне, рост заболевания будет взрывной с удваиванием выявленных случаев каждые 2-3 дня. Украинская медицина с этим не справится. ЕЕ просто нет. В Испании городские катки под временные морги используют. В США военные госпиталя разворачивают, плавучие госпиталя ВМС в Нью-Йорке. Школы готовят к переоборудованию под госпиталя. Они паникеры? Или остальной мир Украину не касается? ЕЕ обойдет все стороной? Что Украина может противопоставить эпидемии? ВИП палаты Феофании и Александровской больницы? Еще и такие "сознательные" граждане, которые не хотят принимать меры по ПОПЫТКЕ минимизации будущих масштабов беды.
"Какой каратин? Надо работать! Откройте метро! Пустите в маршрутку!"
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