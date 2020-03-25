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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:59
investorkiev Верно.В гривне нет предпосылок для снижения цен от реальных, а по завышенным и так только на 1-2 месяца незнающие реальной ситуации снимали.Но здесь действительно важно чтобы к концу апреля закончился карантин.На посуточников ориентироваться нечего, но они, в основном , молодцы и не скрывают что по таким ценам сдают на месяц-два,а потом плюс 50 процентов к прайсу и вперед на поиски во время ажитожа.Для арендаторов сейчас нет смысла дергаться, максимум попросить рассрочить оплату за этот месяц частями,но такие арендаторы,у которых нет подушки и на месяц - не особенно ценны для арендодателя
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:33
в 2014 был наплыв беженцев, а в начале 2015 многие из них вернулись обратно. Практически одномоментно. Это вызвало обвал цен и долгие экспозиции. Еще и евровиденье сначало вызвало рост цен, а после свала наехавших, на рынок вышла тьма квартир. И эти два фактора наложились в мае.
Додано: Сер 25 бер, 2020 22:46
Карантин в конце апреля не закончится. Вы просто не видите (или не хотите видеть) какая это проблема по всему миру, а Украину еще не накрыло. Может из-за отсутствия тестирования. Поверьте мне, рост заболевания будет взрывной с удваиванием выявленных случаев каждые 2-3 дня. Украинская медицина с этим не справится. ЕЕ просто нет. В Испании городские катки под временные морги используют. В США военные госпиталя разворачивают, плавучие госпиталя ВМС в Нью-Йорке. Школы готовят к переоборудованию под госпиталя. Они паникеры? Или остальной мир Украину не касается? ЕЕ обойдет все стороной? Что Украина может противопоставить эпидемии? ВИП палаты Феофании и Александровской больницы? Еще и такие "сознательные" граждане, которые не хотят принимать меры по ПОПЫТКЕ минимизации будущих масштабов беды.
"Какой каратин? Надо работать! Откройте метро! Пустите в маршрутку!"
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:37
Карантин не закончится никогда если вводить его при 100 инфицированных. По всему миру только 300 тыс. заболевших- это ничего, каждый день в мире умирает порядка 170 тыс. О каких катках вы говорите? Каждый ЧАС на Украине умирает порядка 70 человек, а тут ввели карантин из-за такого количество заражённых?
Додано: Сер 25 бер, 2020 23:51
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
Мне тоже кажется, что меры по противодействию коронавирусу нанесут несопоставимо больший вред экономике мира чем сам коронавирус. Что-то тут нечисто. Это тем более странно в мире, в котором десятки лет всем насрать на то, что происходят намного более серьезные вещи, влияющие на жизнь человечества хуже, чем коронавирус. И тут, вдруг, реакция примерно как кувалдой с размаху убить комара, сидящего на носу у соседа. Особенно в отношении Украины. Если карантин продлят до конца апреля, я боюсь, что мы уже из него не выйдем. У значительной части населения 0й запас прочности.
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:07
Как сказали самая опасная погода от +3 до 10. Именно при ней резко посыпалась эвропа. Мы же пересидим и сразу на+20 пойдём с солнцем. Нас обойдёт, наверное. Что не делай, а весчь эта как то черезчур заразна, да и смертность высоковата.
Всё будет хорошо
Кстати, у кана ценники 1уе фиксируются на 25.5 грн. Кан решил не испытывать судьбу и традиционно идёт на опережение всех
А вот, что с курсом будет это уже другая история. Возможно грн девальвирует из за гвн экомики ещё раз, что поддержит застройщиков.
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