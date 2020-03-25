Додано: Чет 26 бер, 2020 00:23

Елена8 написав: rjkz написав: Карантин в конце апреля не закончится. Вы просто не видите (или не хотите видеть) какая это проблема по всему миру, а Украину еще не накрыло. Может из-за отсутствия тестирования. Поверьте мне, рост заболевания будет взрывной с удваиванием выявленных случаев каждые 2-3 дня. Украинская медицина с этим не справится. ЕЕ просто нет. В Испании городские катки под временные морги используют. В США военные госпиталя разворачивают, плавучие госпиталя ВМС в Нью-Йорке. Школы готовят к переоборудованию под госпиталя. Они паникеры? Или остальной мир Украину не касается? ЕЕ обойдет все стороной? Что Украина может противопоставить эпидемии? ВИП палаты Феофании и Александровской больницы? Еще и такие "сознательные" граждане, которые не хотят принимать меры по ПОПЫТКЕ минимизации будущих масштабов беды.

"Какой каратин? Надо работать! Откройте метро! Пустите в маршрутку!" Карантин в конце апреля не закончится. Вы просто не видите (или не хотите видеть) какая это проблема по всему миру, а Украину еще не накрыло. Может из-за отсутствия тестирования. Поверьте мне, рост заболевания будет взрывной с удваиванием выявленных случаев каждые 2-3 дня. Украинская медицина с этим не справится. ЕЕ просто нет. В Испании городские катки под временные морги используют. В США военные госпиталя разворачивают, плавучие госпиталя ВМС в Нью-Йорке. Школы готовят к переоборудованию под госпиталя. Они паникеры? Или остальной мир Украину не касается? ЕЕ обойдет все стороной? Что Украина может противопоставить эпидемии? ВИП палаты Феофании и Александровской больницы? Еще и такие "сознательные" граждане, которые не хотят принимать меры по ПОПЫТКЕ минимизации будущих масштабов беды."Какой каратин? Надо работать! Откройте метро! Пустите в маршрутку!"

Карантин не закончится никогда если вводить его при 100 инфицированных. По всему миру только 300 тыс. заболевших- это ничего, каждый день в мире умирает порядка 170 тыс. О каких катках вы говорите? Каждый ЧАС на Украине умирает порядка 70 человек, а тут ввели карантин из-за такого количество заражённых? Карантин не закончится никогда если вводить его при 100 инфицированных. По всему миру только 300 тыс. заболевших- это ничего, каждый день в мире умирает порядка 170 тыс. О каких катках вы говорите? Каждый ЧАС на Украине умирает порядка 70 человек, а тут ввели карантин из-за такого количество заражённых?

В Мадриде Ледовый дворец переоборудовали в морг в связи с увеличением числа умерших от коронавируса

Нет, не зараженных - выявленных. Поверьте, это временно. Начнут тестировать - много выявят.Вас не пугает статистика по Италии и Испании? Там не самая плохая медицина.В США власти слишком долго репу чесали и теперь имеют самую быструю динамику ВЫЯВЛЕННЫХ в мире.Остановить Нью-Йорк. Финансовая столица мира. Население с пригородами как пол-Украины. Кому такое могло прийти в голову. Даже при 9/11 город не был так парализован как сейчас. И нет причин надеяться на быстрое восстановление ситуации.По украинским СМИ просто не показывают практически США и не приводят статданных и динамику. Может не хотят пугать.Теперь посмотрите на возможности США и на возможности Украины.Сидеть дома - это единственное что люди могу сделать. ВСЕ! Больше ничего ни они ни государство Украины с ее отсутствующей медициной сделать не в состоянии. В противном случае, надо будет понимать о каких катках идет речь: