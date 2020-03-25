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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1790179117921793>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:59

investorkiev Верно.В гривне нет предпосылок для снижения цен от реальных, а по завышенным и так только на 1-2 месяца незнающие реальной ситуации снимали.Но здесь действительно важно чтобы к концу апреля закончился карантин.На посуточников ориентироваться нечего, но они, в основном , молодцы и не скрывают что по таким ценам сдают на месяц-два,а потом плюс 50 процентов к прайсу и вперед на поиски во время ажитожа.Для арендаторов сейчас нет смысла дергаться, максимум попросить рассрочить оплату за этот месяц частями,но такие арендаторы,у которых нет подушки и на месяц - не особенно ценны для арендодателя
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:33

  investorkiev написав:В 2008-2009 годах помогал родичам со здачей их бабушатников в аренду.
Спальник, панельки. 1к=600$, 2к=700$.

После кризиса в конце 2008 оба арендатора сьехали, в течении недели вселились новые. И это я занимался «левой ногой» - дал обьяву в Авизо и все.
Цены естественно опустились, точно не помню сколько в гривне стало (ушла доларовая привязка), кажется 2800 и 3200, но точно не уверен.

Это кстати еще и к вопросу инфляции гривны.

В 2015 вообще был ажиотаж по аренде за счет беженцев.

Я бы сказал что очень сложное время было в этом году с 15.01 по 01.03, хотя может это потому что я цену жмотился снизить. Сейчас хз, уходит быстро, если скидка 33% от пиковой аренды сентября.


в 2014 был наплыв беженцев, а в начале 2015 многие из них вернулись обратно. Практически одномоментно. Это вызвало обвал цен и долгие экспозиции. Еще и евровиденье сначало вызвало рост цен, а после свала наехавших, на рынок вышла тьма квартир. И эти два фактора наложились в мае.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:46

  Andreiii написав:investorkiev Верно.В гривне нет предпосылок для снижения цен от реальных, а по завышенным и так только на 1-2 месяца незнающие реальной ситуации снимали.Но здесь действительно важно чтобы к концу апреля закончился карантин.На посуточников ориентироваться нечего, но они, в основном , молодцы и не скрывают что по таким ценам сдают на месяц-два,а потом плюс 50 процентов к прайсу и вперед на поиски во время ажитожа.Для арендаторов сейчас нет смысла дергаться, максимум попросить рассрочить оплату за этот месяц частями,но такие арендаторы,у которых нет подушки и на месяц - не особенно ценны для арендодателя


Карантин в конце апреля не закончится. Вы просто не видите (или не хотите видеть) какая это проблема по всему миру, а Украину еще не накрыло. Может из-за отсутствия тестирования. Поверьте мне, рост заболевания будет взрывной с удваиванием выявленных случаев каждые 2-3 дня. Украинская медицина с этим не справится. ЕЕ просто нет. В Испании городские катки под временные морги используют. В США военные госпиталя разворачивают, плавучие госпиталя ВМС в Нью-Йорке. Школы готовят к переоборудованию под госпиталя. Они паникеры? Или остальной мир Украину не касается? ЕЕ обойдет все стороной? Что Украина может противопоставить эпидемии? ВИП палаты Феофании и Александровской больницы? Еще и такие "сознательные" граждане, которые не хотят принимать меры по ПОПЫТКЕ минимизации будущих масштабов беды.
"Какой каратин? Надо работать! Откройте метро! Пустите в маршрутку!" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:37

  rjkz написав:Карантин в конце апреля не закончится. Вы просто не видите (или не хотите видеть) какая это проблема по всему миру, а Украину еще не накрыло. Может из-за отсутствия тестирования. Поверьте мне, рост заболевания будет взрывной с удваиванием выявленных случаев каждые 2-3 дня. Украинская медицина с этим не справится. ЕЕ просто нет. В Испании городские катки под временные морги используют. В США военные госпиталя разворачивают, плавучие госпиталя ВМС в Нью-Йорке. Школы готовят к переоборудованию под госпиталя. Они паникеры? Или остальной мир Украину не касается? ЕЕ обойдет все стороной? Что Украина может противопоставить эпидемии? ВИП палаты Феофании и Александровской больницы? Еще и такие "сознательные" граждане, которые не хотят принимать меры по ПОПЫТКЕ минимизации будущих масштабов беды.
"Какой каратин? Надо работать! Откройте метро! Пустите в маршрутку!" :mrgreen:

Карантин не закончится никогда если вводить его при 100 инфицированных. По всему миру только 300 тыс. заболевших- это ничего, каждый день в мире умирает порядка 170 тыс. О каких катках вы говорите? Каждый ЧАС на Украине умирает порядка 70 человек, а тут ввели карантин из-за такого количество заражённых?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 23:51

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Мне тоже кажется, что меры по противодействию коронавирусу нанесут несопоставимо больший вред экономике мира чем сам коронавирус. Что-то тут нечисто. Это тем более странно в мире, в котором десятки лет всем насрать на то, что происходят намного более серьезные вещи, влияющие на жизнь человечества хуже, чем коронавирус. И тут, вдруг, реакция примерно как кувалдой с размаху убить комара, сидящего на носу у соседа. Особенно в отношении Украины. Если карантин продлят до конца апреля, я боюсь, что мы уже из него не выйдем. У значительной части населения 0й запас прочности.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:07

  airmax78 написав:Мне тоже кажется, что меры по противодействию коронавирусу нанесут несопоставимо больший вред экономике мира чем сам коронавирус. Что-то тут нечисто. Это тем более странно в мире, в котором десятки лет всем насрать на то, что происходят намного более серьезные вещи, влияющие на жизнь человечества хуже, чем коронавирус. И тут, вдруг, реакция примерно как кувалдой с размаху убить комара, сидящего на носу у соседа. Особенно в отношении Украины. Если карантин продлят до конца апреля, я боюсь, что мы уже из него не выйдем. У значительной части населения 0й запас прочности.

Как сказали самая опасная погода от +3 до 10. Именно при ней резко посыпалась эвропа. Мы же пересидим и сразу на+20 пойдём с солнцем. Нас обойдёт, наверное. Что не делай, а весчь эта как то черезчур заразна, да и смертность высоковата.
Всё будет хорошо

Кстати, у кана ценники 1уе фиксируются на 25.5 грн. Кан решил не испытывать судьбу и традиционно идёт на опережение всех

А вот, что с курсом будет это уже другая история. Возможно грн девальвирует из за гвн экомики ещё раз, что поддержит застройщиков.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:21

  airmax78 написав:Мне тоже кажется, что меры по противодействию коронавирусу нанесут несопоставимо больший вред экономике мира чем сам коронавирус. Что-то тут нечисто. Это тем более странно в мире, в котором десятки лет всем насрать на то, что происходят намного более серьезные вещи, влияющие на жизнь человечества хуже, чем коронавирус. И тут, вдруг, реакция примерно как кувалдой с размаху убить комара, сидящего на носу у соседа. Особенно в отношении Украины. Если карантин продлят до конца апреля, я боюсь, что мы уже из него не выйдем. У значительной части населения 0й запас прочности.



Согласен. Самоподдерживающаяся истерия. Тем более не первая пандемия.

С удивлением узнал, что в 2009 по SARS тоже ВОЗ обьявлял пандемию, и тогда умерло 200 тыс человек (намного больше чем пока от коронавируса). И я не помню такой паники, остановки авиасообщения, я тогда даже масок не покупал, а нафига.

С другой стороны, хорошо что в ветке о недвижимости общается столько вирусологов и инфекционистов.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:23

  Елена8 написав:
  rjkz написав:Карантин в конце апреля не закончится. Вы просто не видите (или не хотите видеть) какая это проблема по всему миру, а Украину еще не накрыло. Может из-за отсутствия тестирования. Поверьте мне, рост заболевания будет взрывной с удваиванием выявленных случаев каждые 2-3 дня. Украинская медицина с этим не справится. ЕЕ просто нет. В Испании городские катки под временные морги используют. В США военные госпиталя разворачивают, плавучие госпиталя ВМС в Нью-Йорке. Школы готовят к переоборудованию под госпиталя. Они паникеры? Или остальной мир Украину не касается? ЕЕ обойдет все стороной? Что Украина может противопоставить эпидемии? ВИП палаты Феофании и Александровской больницы? Еще и такие "сознательные" граждане, которые не хотят принимать меры по ПОПЫТКЕ минимизации будущих масштабов беды.
"Какой каратин? Надо работать! Откройте метро! Пустите в маршрутку!" :mrgreen:

Карантин не закончится никогда если вводить его при 100 инфицированных. По всему миру только 300 тыс. заболевших- это ничего, каждый день в мире умирает порядка 170 тыс. О каких катках вы говорите? Каждый ЧАС на Украине умирает порядка 70 человек, а тут ввели карантин из-за такого количество заражённых?


Нет, не зараженных - выявленных. Поверьте, это временно. Начнут тестировать - много выявят.
Вас не пугает статистика по Италии и Испании? Там не самая плохая медицина.
В США власти слишком долго репу чесали и теперь имеют самую быструю динамику ВЫЯВЛЕННЫХ в мире.
Остановить Нью-Йорк. Финансовая столица мира. Население с пригородами как пол-Украины. Кому такое могло прийти в голову. Даже при 9/11 город не был так парализован как сейчас. И нет причин надеяться на быстрое восстановление ситуации.
По украинским СМИ просто не показывают практически США и не приводят статданных и динамику. Может не хотят пугать.
Теперь посмотрите на возможности США и на возможности Украины.
Сидеть дома - это единственное что люди могу сделать. ВСЕ! Больше ничего ни они ни государство Украины с ее отсутствующей медициной сделать не в состоянии. В противном случае, надо будет понимать о каких катках идет речь:

В Мадриде Ледовый дворец переоборудовали в морг в связи с увеличением числа умерших от коронавируса


https://news.liga.net/world/news/v-stol ... irusa-foto
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:29

  airmax78 написав:Мне тоже кажется, что меры по противодействию коронавирусу нанесут несопоставимо больший вред экономике мира чем сам коронавирус. Что-то тут нечисто. Это тем более странно в мире, в котором десятки лет всем насрать на то, что происходят намного более серьезные вещи, влияющие на жизнь человечества хуже, чем коронавирус. И тут, вдруг, реакция примерно как кувалдой с размаху убить комара, сидящего на носу у соседа. Особенно в отношении Украины. Если карантин продлят до конца апреля, я боюсь, что мы уже из него не выйдем. У значительной части населения 0й запас прочности.


Может нечисто то, что нет понимания того, что от ВИРУСНОЙ пневмонии, которую вызывает корона нет лекарств.
Насчет экономической составляющей нынешнего мирового кризиса - он давно назрел. Уже года 2 так точно. Такая перегретая экономика, что ППЦ (я не про Украину, есичЁ (ТМ Биг)). Кризису было время прийти. Вирус ускорил этот процесс или стал формальным поводом - не столь существенно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:35

  investorkiev написав:[
С удивлением узнал, что в 2009 по SARS тоже ВОЗ обьявлял пандемию, и тогда умерло 200 тыс человек (намного больше чем пока от коронавируса). И я не помню такой паники, остановки авиасообщения, я тогда даже масок не покупал, а нафига.


Тогда максимум пол ляма заболело, а ушли в мир иной уж никак не 250 тысяч. Прекращайте налегать на спиртное, до конца карантина долго ещё
hume
 
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