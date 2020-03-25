|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 26 бер, 2020 00:39
rjkz написав:
Нет, не зараженных - выявленных. Поверьте, это временно. Начнут тестировать
В США власти слишком долго репу чесали и теперь имеют самую быструю динамику ВЫЯВЛЕННЫХ в мире.
практически США и не приводят статданных и динамику. Может не хотят пугать.
Что значит выявленных? Вы имеете ввиду, что человек бегает как лось, никаких симптомов и тут его тестируют и выявляют вирус- я могу поверить что таких много. Только чем опасен такой вирус, что его только тестом определить можно, а на самочувствии и жизни он никак не отражается. Я уже писала, что всю прошлую неделю лежала в больнице- нет там больных ни с гриппом, ни с пневмонией -за всю неделю никого. Привезли же 250 000 тестов, а количество инфицированных не растёт.
Насчёт боятся пугать- да конечно, судя по новостям -главная цель на сегодня это как можно больше испугать, чтоб все по домам сидели. Только вот пугать нечем.
-
Елена8
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 бер, 2020 01:28
Елена8 написав: rjkz написав:
Нет, не зараженных - выявленных. Поверьте, это временно. Начнут тестировать
В США власти слишком долго репу чесали и теперь имеют самую быструю динамику ВЫЯВЛЕННЫХ в мире.
практически США и не приводят статданных и динамику. Может не хотят пугать.
Что значит выявленных? Вы имеете ввиду, что человек бегает как лось, никаких симптомов и тут его тестируют и выявляют вирус- я могу поверить что таких много. Только чем опасен такой вирус, что его только тестом определить можно, а на самочувствии и жизни он никак не отражается. Я уже писала, что всю прошлую неделю лежала в больнице- нет там больных ни с гриппом, ни с пневмонией -за всю неделю никого. Привезли же 250 000 тестов, а количество инфицированных не растёт.
Насчёт боятся пугать- да конечно, судя по новостям -главная цель на сегодня это как можно больше испугать, чтоб все по домам сидели. Только вот пугать нечем.
инкубационный период от 5 до 14 дней в среднем. В это время человек нормально себя чувствует и разносит этот вирус по окружающим. Кто-то его перенесет легко, а кто-то и кони двинет.
Еще раз! В США не очень росло количество выявленных случаев пока на всю 400 млн страну делали 5000 тестов в сутки. В Южной Корее в это время делали 15000 в сутки, в Китае более 200 000 в сутки. По всей Украине и за все время еще неделю назад было сделано чуть более 5000 тестов. Не в сутки, а за все время.
Посмотрите что творится в Италии и Испании - чего они все так распереживались?
Это мы еще не знаем что на самом деле творится и творилось в Китае.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 10536
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 4538 раз.
- Подякували: 2380 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 26 бер, 2020 01:32
Елена8 написав: rjkz написав:
Нет, не зараженных - выявленных. Поверьте, это временно. Начнут тестировать
В США власти слишком долго репу чесали и теперь имеют самую быструю динамику ВЫЯВЛЕННЫХ в мире.
практически США и не приводят статданных и динамику. Может не хотят пугать.
Что значит выявленных? Вы имеете ввиду, что человек бегает как лось, никаких симптомов и тут его тестируют и выявляют вирус- я могу поверить что таких много. Только чем опасен такой вирус, что его только тестом определить можно, а на самочувствии и жизни он никак не отражается. Я уже писала, что всю прошлую неделю лежала в больнице- нет там больных ни с гриппом, ни с пневмонией -за всю неделю никого. Привезли же 250 000 тестов, а количество инфицированных не растёт.
Насчёт боятся пугать- да конечно, судя по новостям -главная цель на сегодня это как можно больше испугать, чтоб все по домам сидели. Только вот пугать нечем.
Вы, пардон, где лежали. Так как короновирусных только в инфекционки можно,, а в большинстве больниц они находятся в отдельностоящих убогих, невзрачных зданиях, расположены где то в дупе территории больниц
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6253
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 585 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 бер, 2020 01:33
rjkz написав:
[
Это мы еще не знаем что на самом деле творится и творилось в Китае.
По китаю согласен, думаю чуть чуть подкрутили статистику
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6253
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 585 раз.
- Подякували: 930 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|32946
|3840403
|
Чет 26 бер, 2020 01:41
hume
|
|464
|195697
|
|
|10
|4481
|
|