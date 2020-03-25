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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1790179117921793

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 00:39

  rjkz написав:Нет, не зараженных - выявленных. Поверьте, это временно. Начнут тестировать
В США власти слишком долго репу чесали и теперь имеют самую быструю динамику ВЫЯВЛЕННЫХ в мире.
практически США и не приводят статданных и динамику. Может не хотят пугать.

Что значит выявленных? Вы имеете ввиду, что человек бегает как лось, никаких симптомов и тут его тестируют и выявляют вирус- я могу поверить что таких много. Только чем опасен такой вирус, что его только тестом определить можно, а на самочувствии и жизни он никак не отражается. Я уже писала, что всю прошлую неделю лежала в больнице- нет там больных ни с гриппом, ни с пневмонией -за всю неделю никого. Привезли же 250 000 тестов, а количество инфицированных не растёт.
Насчёт боятся пугать- да конечно, судя по новостям -главная цель на сегодня это как можно больше испугать, чтоб все по домам сидели. Только вот пугать нечем.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:28

  Елена8 написав:
  rjkz написав:Нет, не зараженных - выявленных. Поверьте, это временно. Начнут тестировать
В США власти слишком долго репу чесали и теперь имеют самую быструю динамику ВЫЯВЛЕННЫХ в мире.
практически США и не приводят статданных и динамику. Может не хотят пугать.

Что значит выявленных? Вы имеете ввиду, что человек бегает как лось, никаких симптомов и тут его тестируют и выявляют вирус- я могу поверить что таких много. Только чем опасен такой вирус, что его только тестом определить можно, а на самочувствии и жизни он никак не отражается. Я уже писала, что всю прошлую неделю лежала в больнице- нет там больных ни с гриппом, ни с пневмонией -за всю неделю никого. Привезли же 250 000 тестов, а количество инфицированных не растёт.
Насчёт боятся пугать- да конечно, судя по новостям -главная цель на сегодня это как можно больше испугать, чтоб все по домам сидели. Только вот пугать нечем.


инкубационный период от 5 до 14 дней в среднем. В это время человек нормально себя чувствует и разносит этот вирус по окружающим. Кто-то его перенесет легко, а кто-то и кони двинет.
Еще раз! В США не очень росло количество выявленных случаев пока на всю 400 млн страну делали 5000 тестов в сутки. В Южной Корее в это время делали 15000 в сутки, в Китае более 200 000 в сутки. По всей Украине и за все время еще неделю назад было сделано чуть более 5000 тестов. Не в сутки, а за все время.
Посмотрите что творится в Италии и Испании - чего они все так распереживались? :mrgreen:
Это мы еще не знаем что на самом деле творится и творилось в Китае.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:32

  Елена8 написав:
  rjkz написав:Нет, не зараженных - выявленных. Поверьте, это временно. Начнут тестировать
В США власти слишком долго репу чесали и теперь имеют самую быструю динамику ВЫЯВЛЕННЫХ в мире.
практически США и не приводят статданных и динамику. Может не хотят пугать.

Что значит выявленных? Вы имеете ввиду, что человек бегает как лось, никаких симптомов и тут его тестируют и выявляют вирус- я могу поверить что таких много. Только чем опасен такой вирус, что его только тестом определить можно, а на самочувствии и жизни он никак не отражается. Я уже писала, что всю прошлую неделю лежала в больнице- нет там больных ни с гриппом, ни с пневмонией -за всю неделю никого. Привезли же 250 000 тестов, а количество инфицированных не растёт.
Насчёт боятся пугать- да конечно, судя по новостям -главная цель на сегодня это как можно больше испугать, чтоб все по домам сидели. Только вот пугать нечем.

Вы, пардон, где лежали. Так как короновирусных только в инфекционки можно,, а в большинстве больниц они находятся в отдельностоящих убогих, невзрачных зданиях, расположены где то в дупе территории больниц
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 01:33

  rjkz написав:[
Это мы еще не знаем что на самом деле творится и творилось в Китае.

По китаю согласен, думаю чуть чуть подкрутили статистику
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  #<1 ... 1790179117921793
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