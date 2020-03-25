Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:Нет, не зараженных - выявленных. Поверьте, это временно. Начнут тестировать В США власти слишком долго репу чесали и теперь имеют самую быструю динамику ВЫЯВЛЕННЫХ в мире. практически США и не приводят статданных и динамику. Может не хотят пугать.
Что значит выявленных? Вы имеете ввиду, что человек бегает как лось, никаких симптомов и тут его тестируют и выявляют вирус- я могу поверить что таких много. Только чем опасен такой вирус, что его только тестом определить можно, а на самочувствии и жизни он никак не отражается. Я уже писала, что всю прошлую неделю лежала в больнице- нет там больных ни с гриппом, ни с пневмонией -за всю неделю никого. Привезли же 250 000 тестов, а количество инфицированных не растёт. Насчёт боятся пугать- да конечно, судя по новостям -главная цель на сегодня это как можно больше испугать, чтоб все по домам сидели. Только вот пугать нечем.
rjkz написав:Нет, не зараженных - выявленных. Поверьте, это временно. Начнут тестировать В США власти слишком долго репу чесали и теперь имеют самую быструю динамику ВЫЯВЛЕННЫХ в мире. практически США и не приводят статданных и динамику. Может не хотят пугать.
Что значит выявленных? Вы имеете ввиду, что человек бегает как лось, никаких симптомов и тут его тестируют и выявляют вирус- я могу поверить что таких много. Только чем опасен такой вирус, что его только тестом определить можно, а на самочувствии и жизни он никак не отражается. Я уже писала, что всю прошлую неделю лежала в больнице- нет там больных ни с гриппом, ни с пневмонией -за всю неделю никого. Привезли же 250 000 тестов, а количество инфицированных не растёт. Насчёт боятся пугать- да конечно, судя по новостям -главная цель на сегодня это как можно больше испугать, чтоб все по домам сидели. Только вот пугать нечем.
инкубационный период от 5 до 14 дней в среднем. В это время человек нормально себя чувствует и разносит этот вирус по окружающим. Кто-то его перенесет легко, а кто-то и кони двинет. Еще раз! В США не очень росло количество выявленных случаев пока на всю 400 млн страну делали 5000 тестов в сутки. В Южной Корее в это время делали 15000 в сутки, в Китае более 200 000 в сутки. По всей Украине и за все время еще неделю назад было сделано чуть более 5000 тестов. Не в сутки, а за все время. Посмотрите что творится в Италии и Испании - чего они все так распереживались? Это мы еще не знаем что на самом деле творится и творилось в Китае.
rjkz написав:Нет, не зараженных - выявленных. Поверьте, это временно. Начнут тестировать В США власти слишком долго репу чесали и теперь имеют самую быструю динамику ВЫЯВЛЕННЫХ в мире. практически США и не приводят статданных и динамику. Может не хотят пугать.
Что значит выявленных? Вы имеете ввиду, что человек бегает как лось, никаких симптомов и тут его тестируют и выявляют вирус- я могу поверить что таких много. Только чем опасен такой вирус, что его только тестом определить можно, а на самочувствии и жизни он никак не отражается. Я уже писала, что всю прошлую неделю лежала в больнице- нет там больных ни с гриппом, ни с пневмонией -за всю неделю никого. Привезли же 250 000 тестов, а количество инфицированных не растёт. Насчёт боятся пугать- да конечно, судя по новостям -главная цель на сегодня это как можно больше испугать, чтоб все по домам сидели. Только вот пугать нечем.
Вы, пардон, где лежали. Так как короновирусных только в инфекционки можно,, а в большинстве больниц они находятся в отдельностоящих убогих, невзрачных зданиях, расположены где то в дупе территории больниц
hume написав:Вы, пардон, где лежали. Так как короновирусных только в инфекционки можно,, а в большинстве больниц они находятся в отдельностоящих убогих, невзрачных зданиях, расположены где то в дупе территории больниц
Где бы я ни лежала- всю неделю разговоры между врачами, медсёстрами и пациентами были о вирусе и конечно же пациенты расспрашивались какая обстановка в больнице
rjkz написав: инкубационный период от 5 до 14 дней в среднем. В это время человек нормально себя чувствует и разносит этот вирус по окружающим. Кто-то его перенесет легко, а кто-то и кони двинет. Еще раз! В США не очень росло количество выявленных случаев пока на всю 400 млн страну делали 5000 тестов в сутки. В Южной Корее в это время делали 15000 в сутки, в Китае более 200 000 в сутки. По всей Украине и за все время еще неделю назад было сделано чуть более 5000 тестов. Не в сутки, а за все время. Посмотрите что творится в Италии и Испании - чего они все так распереживались? Это мы еще не знаем что на самом деле творится и творилось в Китае.
То есть вы настаиваете что по Украине сейчас масса людей, которые больны гриппом/ пневмонией, которых почему-то не ложат в больницу и не диагностируют как заболевших коронавирусных так как нет тестов? При этом из 145 официально заразившихся ни один не находится в тяжелом состоянии
Хотів би підказати колегам, що на позачерговій сесії люди чекають трохи інших рішень", - вважає Дубінський і зазначив, що йдеться про компенсацію втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу, скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення, захист орендарів квартир від виселення, збільшення виплат медичним працівникам, підвищення доступності соціальних продуктів і зниження ПДВ.
Хотів би підказати колегам, що на позачерговій сесії люди чекають трохи інших рішень", - вважає Дубінський і зазначив, що йдеться про компенсацію втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу, скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення, захист орендарів квартир від виселення, збільшення виплат медичним працівникам, підвищення доступності соціальних продуктів і зниження ПДВ.