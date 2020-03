Додано: Чет 26 бер, 2020 09:25

hxbbgaf написав: Хотів би підказати колегам, що на позачерговій сесії люди чекають трохи інших рішень", - вважає Дубінський і зазначив, що йдеться про компенсацію втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу, скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення, захист орендарів квартир від виселення, збільшення виплат медичним працівникам, підвищення доступності соціальних продуктів і зниження ПДВ.

https://tsn.ua/politika/slugi-narodu-sp ... 14802.html

Хотят за счет арендодателей решить вопрос? Хотят за счет арендодателей решить вопрос?

хотят рейтинги покращити.

так можна просто гречку роздавати "за безплатно". хотят рейтинги покращити.так можна просто гречку роздавати "за безплатно".

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/