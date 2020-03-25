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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1791179217931794

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:27

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:
Хотів би підказати колегам, що на позачерговій сесії люди чекають трохи інших рішень", - вважає Дубінський і зазначив, що йдеться про компенсацію втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу, скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення, захист орендарів квартир від виселення, збільшення виплат медичним працівникам, підвищення доступності соціальних продуктів і зниження ПДВ.

https://tsn.ua/politika/slugi-narodu-sp ... 14802.html
Хотят за счет арендодателей решить вопрос?

хотят рейтинги покращити.
так можна просто гречку роздавати "за безплатно".

Та да, обязать всех, у кого есть гречка, раздать ее нужденным.
Тогда надо и в готелях разрешить жить бесплатно. Коммунизм так коммунизм.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 1791179217931794
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