Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хотів би підказати колегам, що на позачерговій сесії люди чекають трохи інших рішень", - вважає Дубінський і зазначив, що йдеться про компенсацію втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу, скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення, захист орендарів квартир від виселення, збільшення виплат медичним працівникам, підвищення доступності соціальних продуктів і зниження ПДВ.