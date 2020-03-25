Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev Верно.В гривне нет предпосылок для снижения цен от реальных, а по завышенным и так только на 1-2 месяца незнающие реальной ситуации снимали.Но здесь действительно важно чтобы к концу апреля закончился карантин.На посуточников ориентироваться нечего, но они, в основном , молодцы и не скрывают что по таким ценам сдают на месяц-два,а потом плюс 50 процентов к прайсу и вперед на поиски во время ажитожа.Для арендаторов сейчас нет смысла дергаться, максимум попросить рассрочить оплату за этот месяц частями,но такие арендаторы,у которых нет подушки и на месяц - не особенно ценны для арендодателя
investorkiev написав:В 2008-2009 годах помогал родичам со здачей их бабушатников в аренду. Спальник, панельки. 1к=600$, 2к=700$.
После кризиса в конце 2008 оба арендатора сьехали, в течении недели вселились новые. И это я занимался «левой ногой» - дал обьяву в Авизо и все. Цены естественно опустились, точно не помню сколько в гривне стало (ушла доларовая привязка), кажется 2800 и 3200, но точно не уверен.
Это кстати еще и к вопросу инфляции гривны.
В 2015 вообще был ажиотаж по аренде за счет беженцев.
Я бы сказал что очень сложное время было в этом году с 15.01 по 01.03, хотя может это потому что я цену жмотился снизить. Сейчас хз, уходит быстро, если скидка 33% от пиковой аренды сентября.
в 2014 был наплыв беженцев, а в начале 2015 многие из них вернулись обратно. Практически одномоментно. Это вызвало обвал цен и долгие экспозиции. Еще и евровиденье сначало вызвало рост цен, а после свала наехавших, на рынок вышла тьма квартир. И эти два фактора наложились в мае.
Хотів би підказати колегам, що на позачерговій сесії люди чекають трохи інших рішень", - вважає Дубінський і зазначив, що йдеться про компенсацію втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу, скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення, захист орендарів квартир від виселення, збільшення виплат медичним працівникам, підвищення доступності соціальних продуктів і зниження ПДВ.
Хотів би підказати колегам, що на позачерговій сесії люди чекають трохи інших рішень", - вважає Дубінський і зазначив, що йдеться про компенсацію втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу, скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення, захист орендарів квартир від виселення, збільшення виплат медичним працівникам, підвищення доступності соціальних продуктів і зниження ПДВ.
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. Щоб втримати клієнтів. У другій декаді квітня звільняється (за договором) одна моя квартира у прицентраллі. Це мінус 10000 грн. Оскільки нових клієнтів катма, боюся, навіть за умови знижки на рівні 30-40% знайти нових не вдасться. Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів. Добре, що завершується опалювальний період. budport.com.ua/news/16931-stoimost-arendnogo-zhilya-upadet-na-40
Хотів би підказати колегам, що на позачерговій сесії люди чекають трохи інших рішень", - вважає Дубінський і зазначив, що йдеться про компенсацію втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу, скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення, захист орендарів квартир від виселення, збільшення виплат медичним працівникам, підвищення доступності соціальних продуктів і зниження ПДВ.