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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1789179017911792

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:59

investorkiev Верно.В гривне нет предпосылок для снижения цен от реальных, а по завышенным и так только на 1-2 месяца незнающие реальной ситуации снимали.Но здесь действительно важно чтобы к концу апреля закончился карантин.На посуточников ориентироваться нечего, но они, в основном , молодцы и не скрывают что по таким ценам сдают на месяц-два,а потом плюс 50 процентов к прайсу и вперед на поиски во время ажитожа.Для арендаторов сейчас нет смысла дергаться, максимум попросить рассрочить оплату за этот месяц частями,но такие арендаторы,у которых нет подушки и на месяц - не особенно ценны для арендодателя
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:33

  investorkiev написав:В 2008-2009 годах помогал родичам со здачей их бабушатников в аренду.
Спальник, панельки. 1к=600$, 2к=700$.

После кризиса в конце 2008 оба арендатора сьехали, в течении недели вселились новые. И это я занимался «левой ногой» - дал обьяву в Авизо и все.
Цены естественно опустились, точно не помню сколько в гривне стало (ушла доларовая привязка), кажется 2800 и 3200, но точно не уверен.

Это кстати еще и к вопросу инфляции гривны.

В 2015 вообще был ажиотаж по аренде за счет беженцев.

Я бы сказал что очень сложное время было в этом году с 15.01 по 01.03, хотя может это потому что я цену жмотился снизить. Сейчас хз, уходит быстро, если скидка 33% от пиковой аренды сентября.


в 2014 был наплыв беженцев, а в начале 2015 многие из них вернулись обратно. Практически одномоментно. Это вызвало обвал цен и долгие экспозиции. Еще и евровиденье сначало вызвало рост цен, а после свала наехавших, на рынок вышла тьма квартир. И эти два фактора наложились в мае.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:07

Стали попадаться объявления. Сдам за Х, на период карантина ставка аренды Х-N.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:14

Хотів би підказати колегам, що на позачерговій сесії люди чекають трохи інших рішень", - вважає Дубінський і зазначив, що йдеться про компенсацію втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу, скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення, захист орендарів квартир від виселення, збільшення виплат медичним працівникам, підвищення доступності соціальних продуктів і зниження ПДВ.

https://tsn.ua/politika/slugi-narodu-sp ... 14802.html
Хотят за счет арендодателей решить вопрос?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 09:25

  hxbbgaf написав:
Хотів би підказати колегам, що на позачерговій сесії люди чекають трохи інших рішень", - вважає Дубінський і зазначив, що йдеться про компенсацію втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу, скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення, захист орендарів квартир від виселення, збільшення виплат медичним працівникам, підвищення доступності соціальних продуктів і зниження ПДВ.

https://tsn.ua/politika/slugi-narodu-sp ... 14802.html
Хотят за счет арендодателей решить вопрос?

хотят рейтинги покращити.
так можна просто гречку роздавати "за безплатно".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:10

Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. Щоб втримати клієнтів. У другій декаді квітня звільняється (за договором) одна моя квартира у прицентраллі. Це мінус 10000 грн. Оскільки нових клієнтів катма, боюся, навіть за умови знижки на рівні 30-40% знайти нових не вдасться. Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів. Добре, що завершується опалювальний період.
budport.com.ua/news/16931-stoimost-arendnogo-zhilya-upadet-na-40
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:27

  flyman написав:
  hxbbgaf написав:
Хотів би підказати колегам, що на позачерговій сесії люди чекають трохи інших рішень", - вважає Дубінський і зазначив, що йдеться про компенсацію втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу, скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення, захист орендарів квартир від виселення, збільшення виплат медичним працівникам, підвищення доступності соціальних продуктів і зниження ПДВ.

https://tsn.ua/politika/slugi-narodu-sp ... 14802.html
Хотят за счет арендодателей решить вопрос?

хотят рейтинги покращити.
так можна просто гречку роздавати "за безплатно".

Та да, обязать всех, у кого есть гречка, раздать ее нужденным.
Тогда надо и в готелях разрешить жить бесплатно. Коммунизм так коммунизм.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 14:54

ihorkyiv лучше подождать пару недель,чем здавать с таким дисконтом
Andreiii
 
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