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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1790179117921793

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:06

  ihorkyiv написав:Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів. Добре, що завершується опалювальний період.

У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:23

  Короед написав:ihorkyiv
Карантин будет минимум до августа...

Ви - правнук бабці Вангелії ?? Одразу інформую: дітей у неї не було, а відповідно - й онуків-правнуків, тому йти шляхом багаточисельних дітей лейтенанта Шмідта і конючити на форумі гроші за свої передбачення категорично не рекомендую. Присутні тут окремі суворі лендлорди навіть програну у спорі пляшку з алкогольною рідиною роками не повертають. ))
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:29

  vhata написав:
  ihorkyiv написав:Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів. Добре, що завершується опалювальний період.

У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.

По Киеву смотрю некоторый перечень объектов - абсолютно никаких подвижек. Нужно ждать пару месяцев - тогда будет видно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:30

  vhata написав:
  ihorkyiv написав:Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів. Добре, що завершується опалювальний період.

У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.

Якщо ви раніше увесь "матрац" необачно пустили на інвестиції у бетон - моє розуміння і співчуття. В іншому випадку такого поспіху не схвалюю.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 16:36

  vhata написав:
  ihorkyiv написав:Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів. Добре, що завершується опалювальний період.

У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.

А можно ссылочку в личку?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 21:23

  vhata написав:
  ihorkyiv написав:Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів. Добре, що завершується опалювальний період.

У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.

интересно а какая цель продажи, ну типа что с деньгами делать дальше?
мне по старой то дружбе думаю ответите)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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