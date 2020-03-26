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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:06
ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:23
Короед написав:ihorkyiv
Карантин будет минимум до августа...
Ви - правнук бабці Вангелії ?? Одразу інформую: дітей у неї не було, а відповідно - й онуків-правнуків, тому йти шляхом багаточисельних дітей лейтенанта Шмідта і конючити на форумі гроші за свої передбачення категорично не рекомендую. Присутні тут окремі суворі лендлорди навіть програну у спорі пляшку з алкогольною рідиною роками не повертають. ))
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ihorkyiv
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:29
vhata написав: ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
По Киеву смотрю некоторый перечень объектов - абсолютно никаких подвижек. Нужно ждать пару месяцев - тогда будет видно.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:30
vhata написав: ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом.
Откликов - 0.
Якщо ви раніше увесь "матрац" необачно пустили на інвестиції у бетон - моє розуміння і співчуття. В іншому випадку такого поспіху не схвалюю.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:36
vhata написав: ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
А можно ссылочку в личку?
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:23
vhata написав: ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
интересно а какая цель продажи, ну типа что с деньгами делать дальше?
мне по старой то дружбе думаю ответите)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 26 бер, 2020 22:40
Прохожий написав: vhata написав: ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
интересно а какая цель продажи, ну типа что с деньгами делать дальше?
мне по старой то дружбе думаю ответите)
Разве что только в золото и серебро. Другого пути сейчас нет.
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