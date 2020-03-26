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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 бер, 2020 16:06
ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:23
Короед написав:ihorkyiv
Карантин будет минимум до августа...
Ви - правнук бабці Вангелії ?? Одразу інформую: дітей у неї не було, а відповідно - й онуків-правнуків, тому йти шляхом багаточисельних дітей лейтенанта Шмідта і конючити на форумі гроші за свої передбачення категорично не рекомендую. Присутні тут окремі суворі лендлорди навіть програну у спорі пляшку з алкогольною рідиною роками не повертають. ))
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ihorkyiv
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:29
vhata написав: ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
По Киеву смотрю некоторый перечень объектов - абсолютно никаких подвижек. Нужно ждать пару месяцев - тогда будет видно.
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:30
vhata написав: ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом.
Откликов - 0.
Якщо ви раніше увесь "матрац" необачно пустили на інвестиції у бетон - моє розуміння і співчуття. В іншому випадку такого поспіху не схвалюю.
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ihorkyiv
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Додано: Чет 26 бер, 2020 16:36
vhata написав: ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
А можно ссылочку в личку?
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Andrew_
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Додано: Чет 26 бер, 2020 21:23
vhata написав: ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
интересно а какая цель продажи, ну типа что с деньгами делать дальше?
мне по старой то дружбе думаю ответите)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 26 бер, 2020 22:40
Прохожий написав: vhata написав: ihorkyiv написав:
Видається, вибору ми не матимемо: таки доведеться суттєво знижувати орендні ставки. ....Здійсню прибирання і зачиню квартиру до кращих часів.
Добре, що завершується опалювальний період.
У меня уже одна такая стоИт. Выставила на продажу с дисконтом. Откликов - 0.
интересно а какая цель продажи, ну типа что с деньгами делать дальше?
мне по старой то дружбе думаю ответите)
Разве что только в золото и серебро. Другого пути сейчас нет.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:13
ihorkyiv написав: Andreiii написав:ihorkyiv
лучше подождать пару недель,чем здавать с таким дисконтом
Про які пару тижнів йдеться ?? Карантин триватиме майже до кінця квітня. Навіть у жирні часи ринок оренди з 1-го до 15-го травня впадав у летаргічний сон, потім до початку червня мляво жеврів. З червня до середини серпня - канікулярний період в усіх сферах суспільного життя. Накладіть на ці щорічні ситуації нинішні наслідкові реалії карантину і кризи та спробуйте віднайти хоч якісь позитивні причини залишитися орендному бізнесу у статусі кво. Ринок оренди падає миттєво, а відновлюється роками. Хоч трохи виграє той орендодавець, який втримає клієнтів до можливого осіннього пожвавлення. Решта лордів влітку смоктатиме великого пальця та проїдатиме матрацні ресурси. Зволікання щодо ухвалення збиткового для себе рішення подібне для орендодавця клінічній смерті в економічному сенсі.
Ну пара недель это 3,в данном контексте,а там и активизируется рынок.Сразу после карантина и будет сезон,а с июня никаких каникул не предвидится,уже полно ведомственных приказов в разных сферах деятельности, отодвигающих все до середины-конца июля.А там уже и сентябрь скоро
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:17
ihorkyiv написав:
Якщо ви раніше увесь "матрац" необачно пустили на інвестиції у бетон - моє розуміння і співчуття. В іншому випадку такого поспіху не схвалюю.
Грех жаловаться, есть что кушать.
Объект самый неинтересный из коллекции, боюсь, что если будем погружаться дальше, он будет стоить гроши, в сравнении с тем, что может появиться на рынке.
Могу ошибаться, конечно.
Надеялась быть пионэром в скидках, но рынок лежит. Думаю, как писал Ричи, будет шевелиться только самый верхний сегмент. И, возможно, трущобы.
Кстати, движ начался в сегменте дач и пригородных домиков.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:19
Andrew_ написав:
А можно ссылочку в личку?
это провинция, не Киев, сори
осторожно, пишу из провинции
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