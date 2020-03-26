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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1791179217931794

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:23

Andreiii и рынок сейчас не так съезды валят,как выход посуточников.90 процентов дешевых предложений сейчас от них,но когда людям через месяц скажут на выход или плюс 1,5-1,7 прайса,а посуточники даже сдавая на долгосрок оговаривают возможность изменения цены в договорах через 30-45-60 дней максимум,а не как по классике-6-12 мес,но наивные арендаторы думают,что лафа надолго.Нет,все вернется на свои места,единственное кто сдавал в самый сезон по завышенным на 20-25 процентов прайсам,там будут съезды/подвижки по цене
Andreiii
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:29

  Прохожий написав:интересно а какая цель продажи, ну типа что с деньгами делать дальше?
мне по старой то дружбе думаю ответите)
Цель - избавиться. Говорила с моим риелтором, сказала, что за всю историю, не помнит такого количества сдаваемого жилья в их внутренних чатах. Скоро, очень скоро все это будет продаваться.
Куда войти, пока не думается, потому что шансов продать не вижу.
Но, если вдруг... может, построю домик для пенсии :))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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  #<1 ... 1791179217931794
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