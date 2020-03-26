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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:23
Andreiii и рынок сейчас не так съезды валят,как выход посуточников.90 процентов дешевых предложений сейчас от них,но когда людям через месяц скажут на выход или плюс 1,5-1,7 прайса,а посуточники даже сдавая на долгосрок оговаривают возможность изменения цены в договорах через 30-45-60 дней максимум,а не как по классике-6-12 мес,но наивные арендаторы думают,что лафа надолго.Нет,все вернется на свои места,единственное кто сдавал в самый сезон по завышенным на 20-25 процентов прайсам,там будут съезды/подвижки по цене
Додано: П'ят 27 бер, 2020 01:29
Цель - избавиться. Говорила с моим риелтором, сказала, что за всю историю, не помнит такого количества сдаваемого жилья в их внутренних чатах. Скоро, очень скоро все это будет продаваться.
Куда войти, пока не думается, потому что шансов продать не вижу.
Но, если вдруг... может, построю домик для пенсии )
осторожно, пишу из провинции
Додано: П'ят 27 бер, 2020 09:14
очень может быть, только в этом случае не будет покупаться.
Скоро(R)
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