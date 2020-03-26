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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1797179817991800

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  hxbbgaf написав:Вы о законопроекте читали? Запретить выселять до конца карантина,

О выселении речи не идёт, что вы. Речь идет о вселении хозяина квартиры в свою собственную квартиру, чтобы жить там вместе с арендатором-сквоттером.
artlife
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:06

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:Никто не сможет запретить лэндлорду вернуться жить в свою собственную квартиру, в которой уже живет сквоттер-арендатор. Вернуться с собакой, братьями, тёщей т.д. С собакой без поводка и намордника. Думаю, через пару дней такого сожительства арендатор сбежит, заикаясь и трясущимися губами повторяя имя тёщи.

Вы о законопроекте читали? Запретить выселять до конца карантина, который с такими темпами может быть очень долго, так как он выгоден власти. Они будут делать больше трэшака. Свезли самолеты с зараженных стран и продолжают свозить, еще и за наш счет и бене прибыль, убили весь бизнес, чтоб все за копейки захватить, теперь квартиры. Что дальше? Вот кому мать родна.
Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?

Это законоПРОЕКТ, там таких проектов как *г**** в свинарнике
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:12

  Faceless написав:
  hxbbgaf написав:
  artlife написав:Никто не сможет запретить лэндлорду вернуться жить в свою собственную квартиру, в которой уже живет сквоттер-арендатор. Вернуться с собакой, братьями, тёщей т.д. С собакой без поводка и намордника. Думаю, через пару дней такого сожительства арендатор сбежит, заикаясь и трясущимися губами повторяя имя тёщи.

Вы о законопроекте читали? Запретить выселять до конца карантина, который с такими темпами может быть очень долго, так как он выгоден власти. Они будут делать больше трэшака. Свезли самолеты с зараженных стран и продолжают свозить, еще и за наш счет и бене прибыль, убили весь бизнес, чтоб все за копейки захватить, теперь квартиры. Что дальше? Вот кому мать родна.
Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?

Это законоПРОЕКТ, там таких проектов как *г**** в свинарнике

Абсолютно верно. Такого безграмотного и противозаконного там навалом. Не треба перейматись! Да и самого текста законопроекта нет. Кто-то брякнул не подумавши, а кто-то не подумавши подхватил. А мы, как не понятно кто, обсуждаем пустышку.
dir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:19

Скоро увидим.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 12:56

  hxbbgaf написав:Скоро увидим.
"Ищущий, да обрящет.." :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 14:09

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Что бы ни предложило государство по поводу послабления налогов и арендной платы на время карантина, важно понимать, что платить рано или поздно придется, поэтому стоит уже сейчас договариваться, на каких условиях будут возвращаться долги. Такое мнение «Слово и Дело» высказал юрист Андрей Вигиринский, комментируя заявление заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о том, что государство предложит собственникам квартир «идти на встречу» квартиросъемщикам.
По мнению юриста, относительно аренды жилья Геращенко погорячился, отметив, что в целом отношения аренды можно рассматривать в нескольких плоскостях.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/03/27/mne ... yvat-dolgi
lel
 
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