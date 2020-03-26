hxbbgaf написав:

artlife написав: Никто не сможет запретить лэндлорду вернуться жить в свою собственную квартиру, в которой уже живет сквоттер-арендатор. Вернуться с собакой, братьями, тёщей т.д. С собакой без поводка и намордника. Думаю, через пару дней такого сожительства арендатор сбежит, заикаясь и трясущимися губами повторяя имя тёщи. Никто не сможет запретить лэндлорду вернуться жить в свою собственную квартиру, в которой уже живет сквоттер-арендатор. Вернуться с собакой, братьями, тёщей т.д. С собакой без поводка и намордника. Думаю, через пару дней такого сожительства арендатор сбежит, заикаясь и трясущимися губами повторяя имя тёщи.

Вы о законопроекте читали? Запретить выселять до конца карантина, который с такими темпами может быть очень долго, так как он выгоден власти. Они будут делать больше трэшака. Свезли самолеты с зараженных стран и продолжают свозить, еще и за наш счет и бене прибыль, убили весь бизнес, чтоб все за копейки захватить, теперь квартиры. Что дальше? Вот кому мать родна.Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?