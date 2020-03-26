Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:Никто не сможет запретить лэндлорду вернуться жить в свою собственную квартиру, в которой уже живет сквоттер-арендатор. Вернуться с собакой, братьями, тёщей т.д. С собакой без поводка и намордника. Думаю, через пару дней такого сожительства арендатор сбежит, заикаясь и трясущимися губами повторяя имя тёщи.
Вы о законопроекте читали? Запретить выселять до конца карантина, который с такими темпами может быть очень долго, так как он выгоден власти. Они будут делать больше трэшака. Свезли самолеты с зараженных стран и продолжают свозить, еще и за наш счет и бене прибыль, убили весь бизнес, чтоб все за копейки захватить, теперь квартиры. Что дальше? Вот кому мать родна. Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?
Это законоПРОЕКТ, там таких проектов как *г**** в свинарнике
artlife написав:Никто не сможет запретить лэндлорду вернуться жить в свою собственную квартиру, в которой уже живет сквоттер-арендатор. Вернуться с собакой, братьями, тёщей т.д. С собакой без поводка и намордника. Думаю, через пару дней такого сожительства арендатор сбежит, заикаясь и трясущимися губами повторяя имя тёщи.
Вы о законопроекте читали? Запретить выселять до конца карантина, который с такими темпами может быть очень долго, так как он выгоден власти. Они будут делать больше трэшака. Свезли самолеты с зараженных стран и продолжают свозить, еще и за наш счет и бене прибыль, убили весь бизнес, чтоб все за копейки захватить, теперь квартиры. Что дальше? Вот кому мать родна. Вот что еще интересно, это что сейчас можно будет снять самые элитные аппартаменты на Крещатике, вселиться туда и не платить и не выселяться до конца карантина по этому закону?
Это законоПРОЕКТ, там таких проектов как *г**** в свинарнике
Абсолютно верно. Такого безграмотного и противозаконного там навалом. Не треба перейматись! Да и самого текста законопроекта нет. Кто-то брякнул не подумавши, а кто-то не подумавши подхватил. А мы, как не понятно кто, обсуждаем пустышку.
Что бы ни предложило государство по поводу послабления налогов и арендной платы на время карантина, важно понимать, что платить рано или поздно придется, поэтому стоит уже сейчас договариваться, на каких условиях будут возвращаться долги. Такое мнение «Слово и Дело» высказал юрист Андрей Вигиринский, комментируя заявление заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко о том, что государство предложит собственникам квартир «идти на встречу» квартиросъемщикам. По мнению юриста, относительно аренды жилья Геращенко погорячился, отметив, что в целом отношения аренды можно рассматривать в нескольких плоскостях. https://ru.slovoidilo.ua/2020/03/27/mne ... yvat-dolgi
dir написав:Абсолютно верно. Такого безграмотного и противозаконного там навалом. Не треба перейматись! Да и самого текста законопроекта нет. Кто-то брякнул не подумавши, а кто-то не подумавши подхватил. А мы, как не понятно кто, обсуждаем пустышку.
Відкрив Мінфін Італії.
Чи є підтримка орендарів? Звісно є. 60% орендної плати можна віднести на податковий кредит. Людям - по 600 ойро в рамках заходів підтримки як працівників так і САМОЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ.
Дивно, чому уряд Італії просто не може сказати що орендну плату орендодавець повинен пробачити? Може наших зебілів туди відправити?
Текст законопроекту є. «плата за користування житлом не може перевищувати п’ятдесят відсотків від розміру, встановленого у договорі найму житла»
dir написав:Абсолютно верно. Такого безграмотного и противозаконного там навалом. Не треба перейматись! Да и самого текста законопроекта нет. Кто-то брякнул не подумавши, а кто-то не подумавши подхватил. А мы, как не понятно кто, обсуждаем пустышку.
Відкрив Мінфін Італії.
Чи є підтримка орендарів? Звісно є. 60% орендної плати можна віднести на податковий кредит. Людям - по 600 ойро в рамках заходів підтримки як працівників так і САМОЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ.
Дивно, чому уряд Італії просто не може сказати що орендну плату орендодавець повинен пробачити? Може наших зебілів туди відправити?
Текст законопроекту є. «плата за користування житлом не може перевищувати п’ятдесят відсотків від розміру, встановленого у договорі найму житла»
Так договору нема, а є якісь сквотери. І вуаля, не зима, не замерзнуть.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
dir написав:Абсолютно верно. Такого безграмотного и противозаконного там навалом. Не треба перейматись! Да и самого текста законопроекта нет. Кто-то брякнул не подумавши, а кто-то не подумавши подхватил. А мы, как не понятно кто, обсуждаем пустышку.
Відкрив Мінфін Італії.
Чи є підтримка орендарів? Звісно є. 60% орендної плати можна віднести на податковий кредит. Людям - по 600 ойро в рамках заходів підтримки як працівників так і САМОЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ.
Дивно, чому уряд Італії просто не може сказати що орендну плату орендодавець повинен пробачити? Може наших зебілів туди відправити?
Текст законопроекту є. «плата за користування житлом не може перевищувати п’ятдесят відсотків від розміру, встановленого у договорі найму житла»
Так договору нема, а є якісь сквотери. І вуаля, не зима, не замерзнуть.
Я вважаю що це мертві норми розраховані на зебілів. Мене обурює інше. В державі як у людей так і їх обранців відсутня думка про Державу.
Фантазії вистачає лише на «отобрать и поделить» замість сформувати стимули працювати і розвиватися. Чим прекрасне рішення італійців? Ти повинен платити ПОДАТКИ. І держава розуміє що якщо ти будеш працювати то ти завтра і післязавтра їх заплатиш.... а якщо Ти їх не платиш то дуля тобі, а не підтримка держави. І знову ж ця підтримка за рахунок держави, а не отобрать и поделить.