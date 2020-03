Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:33

Первый написав: dir написав: Абсолютно верно. Такого безграмотного и противозаконного там навалом. Не треба перейматись! Да и самого текста законопроекта нет. Кто-то брякнул не подумавши, а кто-то не подумавши подхватил. А мы, как не понятно кто, обсуждаем пустышку. Відкрив Мінфін Італії.



Чи є підтримка орендарів? Звісно є. 60% орендної плати можна віднести на податковий кредит. Людям - по 600 ойро в рамках заходів підтримки як працівників так і САМОЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ.



Дивно, чому уряд Італії просто не може сказати що орендну плату орендодавець повинен пробачити? Може наших зебілів туди відправити?



Текст законопроекту є. «плата за користування житлом не може перевищувати п’ятдесят відсотків від розміру, встановленого у договорі найму житла» Відкрив Мінфін Італії.Чи є підтримка орендарів? Звісно є. 60% орендної плати можна віднести на податковий кредит. Людям - по 600 ойро в рамках заходів підтримки як працівників так і САМОЗАЙНЯТИХ ПРАЦІВНИКІВ.Дивно, чому уряд Італії просто не може сказати що орендну плату орендодавець повинен пробачити? Може наших зебілів туди відправити?Текст законопроекту є. «плата за користування житлом не може перевищувати п’ятдесят відсотків від розміру, встановленого у договорі найму житла»

Так договору нема, а є якісь сквотери. І вуаля, не зима, не замерзнуть. Так договору нема, а є якісь сквотери. І вуаля, не зима, не замерзнуть.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/