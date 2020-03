Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:08

investorkiev написав: Уже пишут самые нарванные арендаторы:





Всем привет! Ищу жилье в Киеве отдельное или совместно с молодыми людьми.



Обращаюсь к тем, кто принял новые реалии и понял, что мир изменился (рынок аренды жилья тоже!)



Мой текущий арендодатель еще не поняла и предложила на период карантина скидку -5%. Теперь ее квартира простоит до сентября минимум не принося доход.



С начала апреля ищу квартиру до 4-5 тыс грн или комнату до 3-4 тыс грн.



Рассмотрю все варианты. Важные критерии: чистота, расположение относительно транспортных развязок, адекватность во всех ее проявлениях. Порядочность, чистоту и приятное отношение гарантирую.



Я фотограф, делаю персональные фотосессии и рекламные съемки для брендов.



Если у вас несколько объектов недвижимости или есть другой бизнес - смогу сделать крутые рекламные снимки, которые помогут вам в продажах.



Можеш відповісти, що з вашого боку очікуєм:

- мотиваційний лист,

- довідку і гарантійний лист від роботодавця про з.п. і термін найму,

- довідку з поліклініки що не заразна і з усіма прививками,

- довідку з кредитного бюро із кредитним рейтингом,

- рекомендаційний лист від попереднього арендодавця,

- ІПН,

- паспорт,

- довідку з місця реєстрації,

- 3х місячний гарантійний депозит, який не повертається при досрочному розриві угоди і покриває витрати на ремонт/прибирання після виселення,

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

