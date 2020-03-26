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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:15
я бы на фотографов без жилья особо не рассчитывал, это краткосрочный квартирант- у меня знакомый уже 2 недели круги наматывает, вокруг своего дома в пригороде.
Скоро(R)
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:52
investorkiev Талантище. Удачи ему. Это даже не эконом устремления. Это в ночлежку. Встречаются по таким ценам углы.
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dir
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:08
investorkiev написав:
Уже пишут самые нарванные арендаторы:
Всем привет! Ищу жилье в Киеве отдельное или совместно с молодыми людьми.
Обращаюсь к тем, кто принял новые реалии и понял, что мир изменился (рынок аренды жилья тоже!)
Мой текущий арендодатель еще не поняла и предложила на период карантина скидку -5%. Теперь ее квартира простоит до сентября минимум не принося доход.
С начала апреля ищу квартиру до 4-5 тыс грн или комнату до 3-4 тыс грн.
Рассмотрю все варианты. Важные критерии: чистота, расположение относительно транспортных развязок, адекватность во всех ее проявлениях. Порядочность, чистоту и приятное отношение гарантирую.
Я фотограф, делаю персональные фотосессии и рекламные съемки для брендов.
Если у вас несколько объектов недвижимости или есть другой бизнес - смогу сделать крутые рекламные снимки, которые помогут вам в продажах.
Присылайте подробную информацию о ваших предложениях в личку, обязательно с фотографиями и подробным описанием
Можеш відповісти, що з вашого боку очікуєм:
- мотиваційний лист,
- довідку і гарантійний лист від роботодавця про з.п. і термін найму,
- довідку з поліклініки що не заразна і з усіма прививками,
- довідку з кредитного бюро із кредитним рейтингом,
- рекомендаційний лист від попереднього арендодавця,
- ІПН,
- паспорт,
- довідку з місця реєстрації,
- 3х місячний гарантійний депозит, який не повертається при досрочному розриві угоди і покриває витрати на ремонт/прибирання після виселення,
- оплата за 1й та останній місяць.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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1
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:31
flyman написав: investorkiev написав:
Уже пишут самые нарванные арендаторы:
Всем привет! Ищу жилье в Киеве отдельное или совместно с молодыми людьми.
Обращаюсь к тем, кто принял новые реалии и понял, что мир изменился (рынок аренды жилья тоже!)
Мой текущий арендодатель еще не поняла и предложила на период карантина скидку -5%. Теперь ее квартира простоит до сентября минимум не принося доход.
С начала апреля ищу квартиру до 4-5 тыс грн или комнату до 3-4 тыс грн.
Рассмотрю все варианты. Важные критерии: чистота, расположение относительно транспортных развязок, адекватность во всех ее проявлениях. Порядочность, чистоту и приятное отношение гарантирую.
Я фотограф, делаю персональные фотосессии и рекламные съемки для брендов.
Если у вас несколько объектов недвижимости или есть другой бизнес - смогу сделать крутые рекламные снимки, которые помогут вам в продажах.
Присылайте подробную информацию о ваших предложениях в личку, обязательно с фотографиями и подробным описанием
Можеш відповісти, що з вашого боку очікуєм:
- мотиваційний лист,
- довідку і гарантійний лист від роботодавця про з.п. і термін найму,
- довідку з поліклініки що не заразна і з усіма прививками,
- довідку з кредитного бюро із кредитним рейтингом,
- рекомендаційний лист від попереднього арендодавця,
- ІПН,
- паспорт,
- довідку з місця реєстрації,
- 3х місячний гарантійний депозит, який не повертається при досрочному розриві угоди і покриває витрати на ремонт/прибирання після виселення,
- оплата за 1й та останній місяць.
Класс! Скопировал текст на случай особо борзых арендаторов. Портфолио нужно добавить.(фотограф всё таки)
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dir
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:12
flyman написав: investorkiev написав:
Уже пишут самые нарванные арендаторы:
Всем привет! Ищу жилье в Киеве отдельное или совместно с молодыми людьми.
Обращаюсь к тем, кто принял новые реалии и понял, что мир изменился (рынок аренды жилья тоже!)
Мой текущий арендодатель еще не поняла и предложила на период карантина скидку -5%. Теперь ее квартира простоит до сентября минимум не принося доход.
С начала апреля ищу квартиру до 4-5 тыс грн или комнату до 3-4 тыс грн.
Рассмотрю все варианты. Важные критерии: чистота, расположение относительно транспортных развязок, адекватность во всех ее проявлениях. Порядочность, чистоту и приятное отношение гарантирую.
Я фотограф, делаю персональные фотосессии и рекламные съемки для брендов.
Если у вас несколько объектов недвижимости или есть другой бизнес - смогу сделать крутые рекламные снимки, которые помогут вам в продажах.
Присылайте подробную информацию о ваших предложениях в личку, обязательно с фотографиями и подробным описанием
Можеш відповісти, що з вашого боку очікуєм:
- мотиваційний лист,
- довідку і гарантійний лист від роботодавця про з.п. і термін найму,
- довідку з поліклініки що не заразна і з усіма прививками,
- довідку з кредитного бюро із кредитним рейтингом,
- рекомендаційний лист від попереднього арендодавця,
- ІПН,
- паспорт,
- довідку з місця реєстрації,
- 3х місячний гарантійний депозит, який не повертається при досрочному розриві угоди і покриває витрати на ремонт/прибирання після виселення,
- оплата за 1й та останній місяць.
+ CV та Lebenslauf (CV на англійській, Lebenslauf на німецькій) щоб перевірити знання двох найбільш розповсюдженних європейських мов.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:28
Хомякоид Разговариваем на языке арендатора(когда того хотим).
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:40
Да, на квартиры скоро будут отрицательные арендные ставки, как на депозиты.
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