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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:15
я бы на фотографов без жилья особо не рассчитывал, это краткосрочный квартирант- у меня знакомый уже 2 недели круги наматывает, вокруг своего дома в пригороде.
Скоро(R)
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:52
investorkiev Талантище. Удачи ему. Это даже не эконом устремления. Это в ночлежку. Встречаются по таким ценам углы.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:08
investorkiev написав:
Уже пишут самые нарванные арендаторы:
Всем привет! Ищу жилье в Киеве отдельное или совместно с молодыми людьми.
Обращаюсь к тем, кто принял новые реалии и понял, что мир изменился (рынок аренды жилья тоже!)
Мой текущий арендодатель еще не поняла и предложила на период карантина скидку -5%. Теперь ее квартира простоит до сентября минимум не принося доход.
С начала апреля ищу квартиру до 4-5 тыс грн или комнату до 3-4 тыс грн.
Рассмотрю все варианты. Важные критерии: чистота, расположение относительно транспортных развязок, адекватность во всех ее проявлениях. Порядочность, чистоту и приятное отношение гарантирую.
Я фотограф, делаю персональные фотосессии и рекламные съемки для брендов.
Если у вас несколько объектов недвижимости или есть другой бизнес - смогу сделать крутые рекламные снимки, которые помогут вам в продажах.
Присылайте подробную информацию о ваших предложениях в личку, обязательно с фотографиями и подробным описанием
Можеш відповісти, що з вашого боку очікуєм:
- мотиваційний лист,
- довідку і гарантійний лист від роботодавця про з.п. і термін найму,
- довідку з поліклініки що не заразна і з усіма прививками,
- довідку з кредитного бюро із кредитним рейтингом,
- рекомендаційний лист від попереднього арендодавця,
- ІПН,
- паспорт,
- довідку з місця реєстрації,
- 3х місячний гарантійний депозит, який не повертається при досрочному розриві угоди і покриває витрати на ремонт/прибирання після виселення,
- оплата за 1й та останній місяць.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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1
Додано: П'ят 27 бер, 2020 17:31
flyman написав: investorkiev написав:
Уже пишут самые нарванные арендаторы:
Всем привет! Ищу жилье в Киеве отдельное или совместно с молодыми людьми.
Обращаюсь к тем, кто принял новые реалии и понял, что мир изменился (рынок аренды жилья тоже!)
Мой текущий арендодатель еще не поняла и предложила на период карантина скидку -5%. Теперь ее квартира простоит до сентября минимум не принося доход.
С начала апреля ищу квартиру до 4-5 тыс грн или комнату до 3-4 тыс грн.
Рассмотрю все варианты. Важные критерии: чистота, расположение относительно транспортных развязок, адекватность во всех ее проявлениях. Порядочность, чистоту и приятное отношение гарантирую.
Я фотограф, делаю персональные фотосессии и рекламные съемки для брендов.
Если у вас несколько объектов недвижимости или есть другой бизнес - смогу сделать крутые рекламные снимки, которые помогут вам в продажах.
Присылайте подробную информацию о ваших предложениях в личку, обязательно с фотографиями и подробным описанием
Можеш відповісти, що з вашого боку очікуєм:
- мотиваційний лист,
- довідку і гарантійний лист від роботодавця про з.п. і термін найму,
- довідку з поліклініки що не заразна і з усіма прививками,
- довідку з кредитного бюро із кредитним рейтингом,
- рекомендаційний лист від попереднього арендодавця,
- ІПН,
- паспорт,
- довідку з місця реєстрації,
- 3х місячний гарантійний депозит, який не повертається при досрочному розриві угоди і покриває витрати на ремонт/прибирання після виселення,
- оплата за 1й та останній місяць.
Класс! Скопировал текст на случай особо борзых арендаторов. Портфолио нужно добавить.(фотограф всё таки)
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dir
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:12
flyman написав: investorkiev написав:
Уже пишут самые нарванные арендаторы:
Всем привет! Ищу жилье в Киеве отдельное или совместно с молодыми людьми.
Обращаюсь к тем, кто принял новые реалии и понял, что мир изменился (рынок аренды жилья тоже!)
Мой текущий арендодатель еще не поняла и предложила на период карантина скидку -5%. Теперь ее квартира простоит до сентября минимум не принося доход.
С начала апреля ищу квартиру до 4-5 тыс грн или комнату до 3-4 тыс грн.
Рассмотрю все варианты. Важные критерии: чистота, расположение относительно транспортных развязок, адекватность во всех ее проявлениях. Порядочность, чистоту и приятное отношение гарантирую.
Я фотограф, делаю персональные фотосессии и рекламные съемки для брендов.
Если у вас несколько объектов недвижимости или есть другой бизнес - смогу сделать крутые рекламные снимки, которые помогут вам в продажах.
Присылайте подробную информацию о ваших предложениях в личку, обязательно с фотографиями и подробным описанием
Можеш відповісти, що з вашого боку очікуєм:
- мотиваційний лист,
- довідку і гарантійний лист від роботодавця про з.п. і термін найму,
- довідку з поліклініки що не заразна і з усіма прививками,
- довідку з кредитного бюро із кредитним рейтингом,
- рекомендаційний лист від попереднього арендодавця,
- ІПН,
- паспорт,
- довідку з місця реєстрації,
- 3х місячний гарантійний депозит, який не повертається при досрочному розриві угоди і покриває витрати на ремонт/прибирання після виселення,
- оплата за 1й та останній місяць.
+ CV та Lebenslauf (CV на англійській, Lebenslauf на німецькій) щоб перевірити знання двох найбільш розповсюдженних європейських мов.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:28
Хомякоид Разговариваем на языке арендатора(когда того хотим).
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dir
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 18:40
Да, на квартиры скоро будут отрицательные арендные ставки, как на депозиты.
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artlife
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:11
artlife написав:
Да, на квартиры скоро будут отрицательные арендные ставки, как на депозиты.
Пойдём в арендаторы. Это ж какие деньжища арендодатели доплачивать будут. Боюсь только огромное количество желающих быстро сведут отрицательные ставки, для начала, как минимум в ноль.
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dir
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 19:54
prosecutor написав: Vlad442 написав: prosecutor написав:
Что касается договора, по нему я суд выиграю. По форм мажору я не буду платить ничего. Согласно ст. 762 ЦК наймач звільняється від плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які він не відповідає.
Вы уверены, что карантин как-то мешает вам жить в арендованной квартире?
prosecutor написав:
А судится можно. Это моя работа.
Странно.
По поводу угроз искалечить - 99%, что это останется угрозами, потому что человек должен понимать, что безработный безденежный юрист находится не в той весовой категории чтобы тягаться даже с чахлым начинающим лендлордом.
Квартира была возле той работы, возле которой было удобно снимать. С чего вы взяли что я безработный и тем более безденежный? С таким подходом Коломойский бомж, у него в отличии от меня жилья своего нет. Снимал потому что было удобно. Вот вы наверное безденежный раз купили бомж пакет от Аркады, а не что нибудь по лучше. И здаете свои бабушатники пришельцам из Донецка. Тягаться с начинающим лендлордом, это как обижать ребенка. Вы с кем то рамсились
в этой жизни? Или так и живете под юбкой у мамки? Сегодня счастливый лендлорд завтра может стать обычным обиженым и разоренным нищим. Сказочник
Вау, у нас гость из Средней Азии?
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:03
Декілька хвилин тому пролунав дзвінок з АН Благовіст. Чи здаю квартиру на Осокорках ? Здав її у середині лютого. Може й не доведеться знижувати орендні ставки у квітні. З-за кордону повернулися сотні тисяч громадян. Ще десятки тисяч - у чергах на кордоні з Польщею. Куди ж заробітчанам подітися, де прикласти свої руки, застосувати досвід ?? КИЇВ вдень і вночі чекає на них. Ласкаво просимо !!! Існує гостра необхідність у відновленні роботи метрополітену.
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