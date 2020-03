Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:32

ihorkyiv написав: Декілька хвилин тому пролунав дзвінок з АН Благовіст. Чи здаю квартиру на Осокорках ? Здав її у середині лютого. Може й не доведеться знижувати орендні ставки у квітні. З-за кордону повернулися сотні тисяч громадян. Ще десятки тисяч - у чергах на кордоні з Польщею. Куди ж заробітчанам подітися, де прикласти свої руки, застосувати досвід ?? КИЇВ вдень і вночі чекає на них. Ласкаво просимо !!! Існує гостра необхідність у відновленні роботи метрополітену. Декілька хвилин тому пролунав дзвінок з АН Благовіст. Чи здаю квартиру на Осокорках ? Здав її у середині лютого. Може й не доведеться знижувати орендні ставки у квітні. З-за кордону повернулися сотні тисяч громадян. Ще десятки тисяч - у чергах на кордоні з Польщею. Куди ж заробітчанам подітися, де прикласти свої руки, застосувати досвід ?? КИЇВ вдень і вночі чекає на них. Ласкаво просимо !!! Існує гостра необхідність у відновленні роботи метрополітену.

Благовіст регулярно обдзвонює. Я цоколь уже як більше року як зняв оголошення щодо оренди. А вони раз в два місяці роблять контрольний дзвінок. Кажу що здаю. Умови ті самі.



п.с.

