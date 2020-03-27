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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:05
ihorkyiv написав:
Декілька хвилин тому пролунав дзвінок з АН Благовіст. Чи здаю квартиру на Осокорках ? Здав її у середині лютого. Може й не доведеться знижувати орендні ставки у квітні. З-за кордону повернулися сотні тисяч громадян. Ще десятки тисяч - у чергах на кордоні з Польщею. Куди ж заробітчанам подітися, де прикласти свої руки, застосувати досвід ?? КИЇВ вдень і вночі чекає на них. Ласкаво просимо !!! Існує гостра необхідність у відновленні роботи метрополітену.
Игорькиев, помните свою «молитву лендлорда»?
Сейчас самое время ее повторить!
Просим, просим!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:29
rjkz написав: prosecutor написав: Vlad442 написав:
Вы уверены, что карантин как-то мешает вам жить в арендованной квартире?
Странно.
По поводу угроз искалечить - 99%, что это останется угрозами, потому что человек должен понимать, что безработный безденежный юрист находится не в той весовой категории чтобы тягаться даже с чахлым начинающим лендлордом.
Квартира была возле той работы, возле которой было удобно снимать. С чего вы взяли что я безработный и тем более безденежный? С таким подходом Коломойский бомж, у него в отличии от меня жилья своего нет. Снимал потому что было удобно. Вот вы наверное безденежный раз купили бомж пакет от Аркады, а не что нибудь по лучше. И здаете свои бабушатники пришельцам из Донецка. Тягаться с начинающим лендлордом, это как обижать ребенка. Вы с кем то рамсились
в этой жизни? Или так и живете под юбкой у мамки? Сегодня счастливый лендлорд завтра может стать обычным обиженым и разоренным нищим. Сказочник
Вау, у нас гость из Средней Азии?
Та не , походу "юрист" ботающий по фене.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:32
ihorkyiv написав:
Декілька хвилин тому пролунав дзвінок з АН Благовіст. Чи здаю квартиру на Осокорках ? Здав її у середині лютого. Може й не доведеться знижувати орендні ставки у квітні. З-за кордону повернулися сотні тисяч громадян. Ще десятки тисяч - у чергах на кордоні з Польщею. Куди ж заробітчанам подітися, де прикласти свої руки, застосувати досвід ?? КИЇВ вдень і вночі чекає на них. Ласкаво просимо !!! Існує гостра необхідність у відновленні роботи метрополітену.
Благовіст регулярно обдзвонює. Я цоколь уже як більше року як зняв оголошення щодо оренди. А вони раз в два місяці роблять контрольний дзвінок. Кажу що здаю. Умови ті самі.
п.с.
Сьогодні був по ящику сюжет, що купа людей застряли в Києві, і їм здають "кавалірки-капсули"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:58
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:30
jj1981ua пока даже в условиях карантина сдается,а теорию можно разводить сколько угодно.В январе время экпозиции больше было,цены те же,звонков раз в пять меньше,но все конкретные,три просмотра на нормальный объект по нормальной цене-три желающих.Дальше будет видно, но к сентябрю будет статус-кво в гривне к уровню октября-ноября 2019,либо небольшой рост при просадке курса.
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