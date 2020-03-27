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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:05
ihorkyiv написав:
Декілька хвилин тому пролунав дзвінок з АН Благовіст. Чи здаю квартиру на Осокорках ? Здав її у середині лютого. Може й не доведеться знижувати орендні ставки у квітні. З-за кордону повернулися сотні тисяч громадян. Ще десятки тисяч - у чергах на кордоні з Польщею. Куди ж заробітчанам подітися, де прикласти свої руки, застосувати досвід ?? КИЇВ вдень і вночі чекає на них. Ласкаво просимо !!! Існує гостра необхідність у відновленні роботи метрополітену.
Игорькиев, помните свою «молитву лендлорда»?
Сейчас самое время ее повторить!
Просим, просим!
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:29
rjkz написав: prosecutor написав: Vlad442 написав:
Вы уверены, что карантин как-то мешает вам жить в арендованной квартире?
Странно.
По поводу угроз искалечить - 99%, что это останется угрозами, потому что человек должен понимать, что безработный безденежный юрист находится не в той весовой категории чтобы тягаться даже с чахлым начинающим лендлордом.
Квартира была возле той работы, возле которой было удобно снимать. С чего вы взяли что я безработный и тем более безденежный? С таким подходом Коломойский бомж, у него в отличии от меня жилья своего нет. Снимал потому что было удобно. Вот вы наверное безденежный раз купили бомж пакет от Аркады, а не что нибудь по лучше. И здаете свои бабушатники пришельцам из Донецка. Тягаться с начинающим лендлордом, это как обижать ребенка. Вы с кем то рамсились
в этой жизни? Или так и живете под юбкой у мамки? Сегодня счастливый лендлорд завтра может стать обычным обиженым и разоренным нищим. Сказочник
Вау, у нас гость из Средней Азии?
Та не , походу "юрист" ботающий по фене.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:32
ihorkyiv написав:
Декілька хвилин тому пролунав дзвінок з АН Благовіст. Чи здаю квартиру на Осокорках ? Здав її у середині лютого. Може й не доведеться знижувати орендні ставки у квітні. З-за кордону повернулися сотні тисяч громадян. Ще десятки тисяч - у чергах на кордоні з Польщею. Куди ж заробітчанам подітися, де прикласти свої руки, застосувати досвід ?? КИЇВ вдень і вночі чекає на них. Ласкаво просимо !!! Існує гостра необхідність у відновленні роботи метрополітену.
Благовіст регулярно обдзвонює. Я цоколь уже як більше року як зняв оголошення щодо оренди. А вони раз в два місяці роблять контрольний дзвінок. Кажу що здаю. Умови ті самі.
п.с.
Сьогодні був по ящику сюжет, що купа людей застряли в Києві, і їм здають "кавалірки-капсули"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 22:58
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:30
jj1981ua пока даже в условиях карантина сдается,а теорию можно разводить сколько угодно.В январе время экпозиции больше было,цены те же,звонков раз в пять меньше,но все конкретные,три просмотра на нормальный объект по нормальной цене-три желающих.Дальше будет видно, но к сентябрю будет статус-кво в гривне к уровню октября-ноября 2019,либо небольшой рост при просадке курса.
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Andreiii
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Додано: Суб 28 бер, 2020 01:07
airmax78 написав: dir написав: airmax78 написав:
Да, это, конечно, окуенно. Владу на заметку. Одна эта коммунистическая инициатива, если начнут реализовывать, убьет арендный бизнес лучше, чем любой кризис. Когда я прикалывался со своим сквоттером, я даже подумать не мог, что скоро это может стать реальностью.
P.S. Кстати, если уж историю вспоминать, то хуже всего это обернулось в прошлый раз именно для лендлордов. Их просто обнулили как класс, а многих обнулили физически.
Надо сказать, что и они себя не бесплатно дали уничтожить.
Конечно не бесплатно. Они, в большинстве своем, и все деньги и ценности отдали. А потомки тех "арендаторов", которые своих лендлордов обнулили, до сих пор бесплатно в тех квартирах живут.
У меня есть объект в дореволюционном доме, потомки владелицы ВСЕГО дома живут в коммуналке в этом-же доме.
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rjkz
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Додано: Суб 28 бер, 2020 01:12
prosecutor написав: rjkz написав: prosecutor написав:
Сейчас снимаю квартиру в Киеве по работе. Сегодня набрал арендодателя и задал вопрос по отмене оплаты с 17 числа с момента введения карантина. Он с утра сказал что это невозможно. Тогда договорились что я съезжаю в конце месяца и он отдает мне задаток. Час назад позвонил сам и сказал, что готов на мои условия. Хз. Все равно сьеду, мне вот только интересно какими трясущимися руками он будет отдавать мне задаток. Опережая будущие вопросы, что арендодатель будет искать повод не отдавать задаток сразу скажу, что со мной этого не выйдет. Если конечно человек не хочет стать инвалидом на всю жизнь. Этот вопрос оговариваю сразу. В нашей стране закон вас не защитит.
У меня есть знакомый арендодатель...метра 2 роста и под 130 кило весом.
Интеллигентный молодой человек)))
И один из арендаторов как-то решил проверить на нем свою борзость. Проверил. Остался с 2-мя сломаными ребрами, без страховой суммы и вещами выкинутыми в окно.
А ведь всего-то вопрос возник - почему вдруг арендодатель должен возвращать страховую сумму при съезде через 3 месяца после заключения договора (заселение было в один из осенних сезонов, а в январе нашелся выгодный вариант).
Ситуации бывают разные. Правда 130 кг сейчас не решают. И 70 килограм могут сделать пару дыр в теле. При чем на ровном месте.
Да, сейчас много огнестрела из АТО разошлось по рукам. Может у кого из арендаторов и есть ствол, а может и наоборот. "Жизнь - сложная штука" (с) как говорил Остап Берта-Мария Бендер бей.
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rjkz
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Додано: Суб 28 бер, 2020 01:24
investorkiev написав:
Уже пишут самые нарванные арендаторы:
Всем привет! Ищу жилье в Киеве отдельное или совместно с молодыми людьми.
Обращаюсь к тем, кто принял новые реалии и понял, что мир изменился (рынок аренды жилья тоже!)
Мой текущий арендодатель еще не поняла и предложила на период карантина скидку -5%. Теперь ее квартира простоит до сентября минимум не принося доход.
С начала апреля ищу квартиру до 4-5 тыс грн или комнату до 3-4 тыс грн.
Рассмотрю все варианты. Важные критерии: чистота, расположение относительно транспортных развязок, адекватность во всех ее проявлениях. Порядочность, чистоту и приятное отношение гарантирую.
Я фотограф, делаю персональные фотосессии и рекламные съемки для брендов.
Если у вас несколько объектов недвижимости или есть другой бизнес - смогу сделать крутые рекламные снимки, которые помогут вам в продажах.
Присылайте подробную информацию о ваших предложениях в личку, обязательно с фотографиями и подробным описанием
Если все станут такими, то чем иметь с дело с зашкаливающим борзометром, хатам не страшно и до сентября отдохнуть. Не хочется конечно, но как-то ...когда люди просят войти в положение, то есть шанс договориться, когда "личность травмирована курсами личностного роста" (ТМ UA, если не ошибаюсь), то можно и подождать адеквата.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 01:27
flyman написав: investorkiev написав:
Уже пишут самые нарванные арендаторы:
Всем привет! Ищу жилье в Киеве отдельное или совместно с молодыми людьми.
Обращаюсь к тем, кто принял новые реалии и понял, что мир изменился (рынок аренды жилья тоже!)
Мой текущий арендодатель еще не поняла и предложила на период карантина скидку -5%. Теперь ее квартира простоит до сентября минимум не принося доход.
С начала апреля ищу квартиру до 4-5 тыс грн или комнату до 3-4 тыс грн.
Рассмотрю все варианты. Важные критерии: чистота, расположение относительно транспортных развязок, адекватность во всех ее проявлениях. Порядочность, чистоту и приятное отношение гарантирую.
Я фотограф, делаю персональные фотосессии и рекламные съемки для брендов.
Если у вас несколько объектов недвижимости или есть другой бизнес - смогу сделать крутые рекламные снимки, которые помогут вам в продажах.
Присылайте подробную информацию о ваших предложениях в личку, обязательно с фотографиями и подробным описанием
Можеш відповісти, що з вашого боку очікуєм:
- мотиваційний лист,
- довідку і гарантійний лист від роботодавця про з.п. і термін найму,
- довідку з поліклініки що не заразна і з усіма прививками,
- довідку з кредитного бюро із кредитним рейтингом,
- рекомендаційний лист від попереднього арендодавця,
- ІПН,
- паспорт,
- довідку з місця реєстрації,
- 3х місячний гарантійний депозит, який не повертається при досрочному розриві угоди і покриває витрати на ремонт/прибирання після виселення,
- оплата за 1й та останній місяць.
У меня пару раз было такое, что очень хотелось чтобы у нас было принято рекомендации от предыдущего лендлорда брать.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 01:32
Vadim V написав: rjkz написав: prosecutor написав:
Квартира была возле той работы, возле которой было удобно снимать. С чего вы взяли что я безработный и тем более безденежный? С таким подходом Коломойский бомж, у него в отличии от меня жилья своего нет. Снимал потому что было удобно. Вот вы наверное безденежный раз купили бомж пакет от Аркады, а не что нибудь по лучше. И здаете свои бабушатники пришельцам из Донецка. Тягаться с начинающим лендлордом, это как обижать ребенка. Вы с кем то рамсились
в этой жизни? Или так и живете под юбкой у мамки? Сегодня счастливый лендлорд завтра может стать обычным обиженым и разоренным нищим. Сказочник
Вау, у нас гость из Средней Азии?
Та не , походу "юрист" ботающий по фене.
Дело в том, что данное слово очень в ходу в странах Средней Азии, входивших в СССР. Вариант с феней несколько отличается, хотя и происходит от него.
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