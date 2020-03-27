artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!?
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений.