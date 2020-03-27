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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 бер, 2020 06:52
rjkz То ещё повезло. В большинстве случаев просто физически уничтожали в годы массового красного террора.
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Додано: Суб 28 бер, 2020 06:59
artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!?
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 08:12
dir написав: artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!?
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений.
Уж это оставьте решать Чрезвычайному карантинному комитету сквоттеров (которые при прежнем режиме были арендаторами против своей воли) и Подотделу очистки площадей.
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