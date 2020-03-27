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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 бер, 2020 06:52
rjkz То ещё повезло. В большинстве случаев просто физически уничтожали в годы массового красного террора.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 06:59
artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!?
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 08:12
dir написав: artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!?
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений.
Уж это оставьте решать Чрезвычайному карантинному комитету сквоттеров (которые при прежнем режиме были арендаторами против своей воли) и Подотделу очистки площадей.
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artlife
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:32
artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
Мы из лучших побуждений. В Киеве слишком большая плотность населения, нельзя повышать эту цифру в условиях эпидемии. То ли дело в селах. Свежий воздух, легко придерживаться нужной социальной дистанции, много пустующего жилья.
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antey1969
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:38
artlife написав: dir написав: artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!?
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений.
Уж это оставьте решать Чрезвычайному карантинному комитету сквоттеров (которые при прежнем режиме были арендаторами против своей воли) и Подотделу очистки площадей.
На свою малую родину перед тем как это писать никогда не желали вернуться как человек имеющий отношение к будущему подотделу "очистки"? Кто его знает как там обернётся? Киев могут закрыть на въезд и выезд. Планируете в социальных лифтах поучаствовать? Заселиться на "очищенные площади"? Так нацисты рассуждали, когда заселялись сами и заселяли полицаев(сквоттеров по-вашему) в дома расстрелянных и отправленных в концлагеря людей. Вы понимаете, что занимаетесь пропагандой фашизма? Удел лодырей и неудачников. Не важно под какой на данный момент сурдинкой ведётся такая человеконенавистническая пропаганда.Это уголовно наказуемое деяние.
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dir
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Додано: Суб 28 бер, 2020 09:46
antey1969 написав: artlife написав:
Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
Мы из лучших побуждений. В Киеве слишком большая плотность населения, нельзя повышать эту цифру в условиях эпидемии. То ли дело в селах. Свежий воздух, легко придерживаться нужной социальной дистанции, много пустующего жилья.
Была такая в Киеве старая шутка при виде переполненного города приезжими:"Землю крестьянам- Киев киевлянам"
Последние лет 30 ситуация конечно изменилась. И любой трудолюбивый и не ленивый человек может заработать на жилплощадь в Киеве на протяжении нескольких лет. Вопрос на какую жилплощадь.Но это уже второй вопрос. Находят мужей-жён с киевскими метрами. По разному люди устраиваются. И ничем "завоевателей" столицы назад на свежий воздух не заманишь.
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dir
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