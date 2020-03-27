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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1800180118021803

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 79
Виросли більш як на 50%
20%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
1%
1
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
9
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
14%
11
Знизилися на 26 - 50%
30%
24
Знизилися більш як на 50%
9%
7
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 06:52

rjkz То ещё повезло. В большинстве случаев просто физически уничтожали в годы массового красного террора.
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 06:59

  artlife написав:Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!? :lol:
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений. :oops:
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 08:12

  dir написав:
  artlife написав:Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!? :lol:
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений. :oops:

Уж это оставьте решать Чрезвычайному карантинному комитету сквоттеров (которые при прежнем режиме были арендаторами против своей воли) и Подотделу очистки площадей.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:32

  artlife написав:Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.

Мы из лучших побуждений. В Киеве слишком большая плотность населения, нельзя повышать эту цифру в условиях эпидемии. То ли дело в селах. Свежий воздух, легко придерживаться нужной социальной дистанции, много пустующего жилья.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:38

  artlife написав:
  dir написав:
  artlife написав:Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.
На когда планируете назначить депортацию коренного киевлянина, у которого ряд поколений на Байковом лежат. Кто с царскими наградами и званиями, кто с звёздами героев. Надо ж чемодан собрать. Сколько кг. на человека позволите с собой!? :lol:
P.S.Может какую отсрочку? Я стараюсь исключительно соотечественников селить.Правда исключительно из практичных соображений. :oops:

Уж это оставьте решать Чрезвычайному карантинному комитету сквоттеров (которые при прежнем режиме были арендаторами против своей воли) и Подотделу очистки площадей.

На свою малую родину перед тем как это писать никогда не желали вернуться как человек имеющий отношение к будущему подотделу "очистки"? Кто его знает как там обернётся? Киев могут закрыть на въезд и выезд. Планируете в социальных лифтах поучаствовать? Заселиться на "очищенные площади"? Так нацисты рассуждали, когда заселялись сами и заселяли полицаев(сквоттеров по-вашему) в дома расстрелянных и отправленных в концлагеря людей. Вы понимаете, что занимаетесь пропагандой фашизма? Удел лодырей и неудачников. Не важно под какой на данный момент сурдинкой ведётся такая человеконенавистническая пропаганда.Это уголовно наказуемое деяние.
dir
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2020 09:46

  antey1969 написав:
  artlife написав:Короче, кто не готов вселять соотечественников в свои пустующие квартиры и сделать что-то для нации, чемодан - вокзал - сами знаете куда.

Мы из лучших побуждений. В Киеве слишком большая плотность населения, нельзя повышать эту цифру в условиях эпидемии. То ли дело в селах. Свежий воздух, легко придерживаться нужной социальной дистанции, много пустующего жилья.
Была такая в Киеве старая шутка при виде переполненного города приезжими:"Землю крестьянам- Киев киевлянам" :lol:
Последние лет 30 ситуация конечно изменилась. И любой трудолюбивый и не ленивый человек может заработать на жилплощадь в Киеве на протяжении нескольких лет. Вопрос на какую жилплощадь.Но это уже второй вопрос. Находят мужей-жён с киевскими метрами. По разному люди устраиваются. И ничем "завоевателей" столицы назад на свежий воздух не заманишь. :wink:
dir
 
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  #<1 ... 1800180118021803
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